Israel para reducir o detener la ayuda al norte de Gaza a medida que la ofensiva militar se intensifica







Israel está programado para detener pronto o lentamente la ayuda humanitaria a partes del norte Gaza A medida que aumenta su ofensiva militar contra Hamas, dijo un funcionario el sábado, un día después de que la ciudad de Gaza fuera declarada una zona de combate.

Es probable que la medida invite a más críticas al gobierno israelí, a medida que la frustración crece tanto a nivel nacional como internacional sobre las condiciones terribles que enfrentan los palestinos y los rehenes restantes en Gaza después de casi 23 meses de conflicto.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, ya que no estaban autorizados para hablar con los medios de comunicación, le dijo a Associated Press que Israel detendrá a los aerdrops en la ciudad de Gaza en los próximos días y reducirá la cantidad de camiones de ayuda que llegan, ya que se prepara para evacuar a cientos de miles de personas al sur.

Israel El viernes terminó las pausas diurnas en combates que estaban destinados a permitir la entrega de ayuda, describiendo a Gaza City como una fortaleza de Hamas y afirmando que una red de túneles sigue siendo operativa. Las Naciones Unidas y sus socios han dicho que las pausas, las aerdrops y otras medidas recientes no alcanzan los 600 camiones de ayuda necesarios diariamente en Gaza.

«Nos fuimos porque el área se volvió innecesable», dijo Fadi al-Daour, desplazada de la ciudad de Gaza, mientras los vehículos se apilaban con personas y pertenencias movidas a través de un paisaje destrozado. «Nadie está buscando, y no hay periodistas para filmar. No hay nada».

Restos de otro rehén identificado

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu anunció que los restos de un rehén recuperado en Gaza el viernes eran los de Idan Shtivi. Había sido secuestrado del festival de música Nova durante el ataque dirigido por Hamas a 7 de octubre2023, que provocó la guerra.

Cuarenta y ocho rehenes ahora permanecen en Gaza de más de 250 tomados, informó AP. Israel cree que 20 todavía están vivos.

Familias Teme que la ofensiva militar en expansión ponga a los rehenes en mayor peligro y se recuperó nuevamente el sábado exigiendo un acuerdo de alto el fuego para llevar a todos a casa.

«Netanyahu, si otro rehén viviente regresa en una bolsa, no solo serán los rehenes y sus familias que pagan el precio. Tendrá la responsabilidad del asesinato premeditado», dijo Zahiro Shahar Mor, sobrino de Avraham Munder, en Tel Aviv.

Un movimiento de población masivo que se avecina

El ejército de Israel en los últimos días ha intensificado las huelgas sobre las afueras de la ciudad de Gaza, donde la hambruna ha sido documentada y declarada recientemente por expertos en seguridad alimentaria global.

Para el sábado, Airdrops no había ocurrido durante varios días, rompiendo el patrón de entregas casi diarias, informó AP. El ejército de Israel no respondió a las solicitudes de comentarios ni aclaró cómo proporcionaría ayuda a los palestinos durante otro cambio de población importante en Gaza, hogar de más de dos millones de personas.

«Tal evacuación desencadenaría un movimiento de población masivo que ninguna área en la tira de Gaza puede absorber, dada la destrucción generalizada de la infraestructura civil y la escasez extrema de alimentos, agua, refugio y atención médica», dijo Mirjana Spoljaric, presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Agregó que es imposible que una evacuación masiva de la ciudad de Gaza se lleve a cabo de manera segura y digna.

Asesinado mientras busca comida

Las imágenes de video AP mostraron varias explosiones grandes en Gaza durante la noche. El sábado por la noche, el ejército de Israel dijo que había golpeado a un miembro clave de Hamas cerca de la ciudad de Gaza, no ofreciendo más detalles.

Una huelga israelí contra una panadería en el vecindario NASR de la ciudad de Gaza mató a 12 personas, incluidas seis mujeres y tres niños, dijo el director del Hospital Shifa a AP. Otra huelga en el barrio Rimal mató a siete.

Hamas, en un comunicado, describió la huelga en un edificio residencial en Rimal como una «escalada brutal contra los civiles».

Los disparos israelíes mataron a cuatro personas que intentaban acceder a la ayuda en el centro de Gaza, según funcionarios de salud del Hospital Al-Awda, donde se tomaron los cuerpos.

El Ministerio de Salud de Gaza informó que otras 10 personas murieron debido al hambre y la desnutrición en las últimas 24 horas, incluidos tres niños. Dijo que al menos 332 palestinos han muerto por causas relacionadas con la desnutrición durante la guerra, incluidos 124 niños.

Al menos 63,371 palestinos han muerto en Gaza durante la guerra, según el ministerio, que no especifica cuántos fueron combatientes o civiles, pero dice que alrededor de la mitad eran mujeres y niños. El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamas y está atendido por profesionales médicos. La ONU y los expertos independientes lo consideran la fuente más confiable para las bajas de guerra. Israel disputa estas cifras pero no ha proporcionado las suyas.

(Con entradas AP)





