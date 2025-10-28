Israel ofrece un nuevo programa de formación cibernética a jóvenes griegos y chipriotas







La Oficina de Cooperación Regional de Israel ofrece un programa de formación profesional de seis meses de duración diseñado para jóvenes de la periferia geográfica de Israel y jóvenes de Grecia y Chipre, que según dijo «proporcionará las herramientas para el éxito en el mundo cibernético».

Durante la capacitación, los jóvenes adquirirán habilidades técnicas que les permitirán enfrentar amenazas cibernéticas complejas, mientras combinan el trabajo práctico en el entorno de simulación avanzado Cympire y el sistema Bina, una plataforma de aprendizaje única desarrollada para mejorar la experiencia de aprendizaje y permitir la práctica de herramientas de inteligencia artificial.

Además de las herramientas profesionales, los participantes adquirirán herramientas para desarrollar habilidades sociales como: desarrollar comunidades, gestionar conflictos en entornos cambiantes y crear colaboraciones estratégicas a nivel internacional. Todo esto les ayudará a trabajar de manera óptima en equipos diversos y liderar proyectos valiosos.

La formación también incluirá dos visitas experienciales a Grecia y Chiprelo que fortalecerá la conexión entre los jóvenes y les permitirá familiarizarse con la dinámica internacional del campo cibernético.

