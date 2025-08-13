Israel no está congestionado por la ayuda de canalización de Indonesia a Gaza, ¿cuál es la causa?

Yakarta, Viva – El Ministerio de Defensa (Kemhan) asegura las partes Israel no obstaculizará Indonesia enviar alivio para las víctimas de la guerra en Gaza.

Esto se debe a que Israel está proporcionando espacio a varias partes, incluida Indonesia para enviar asistencia logística a Gaza.

«Entonces, del 1 de agosto al 24 de agosto, han abierto específicamente para esta asistencia. Por lo tanto, Israel nos brinda espacio para que brinde asistencia», dijo el Secretario General del Ministerio de Defensa (Letjen) TNI Tri Budi Utomo al liberar asistencia logística enviada por el TNI a Gazans en el Lanud de la Fuerza Aérea Halim Perdanakusuma el miércoles.



Preparación de manzanas para enviar asistencia a los Gazans en Halim Perdanakusuma Lanud.

Sin embargo, TRI no explicó la causa de Israel al espacio abierto para proporcionar refuerzos.

TRI dijo que hoy el gobierno indonesio envió 800 toneladas de ayuda que consisten en alimentos, medicamentos, ropa para otros fines que necesitan los residentes en Gaza.

La asistencia será brindada por la Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea Hercules C-130. El proceso de proporcionar asistencia, dijo TRI, utilizó el método caída de aire o cayó del plano al punto especificado en el área de asentamiento de Gaza.

TRI asegura que el punto sea seguro y factible para ser utilizado como un lugar para disminuir la logística.

También ha colaborado con el ejército jordano para garantizar el punto de aterrizaje de asistencia segura y propicio.

Con los refuerzos, Tri espera que las víctimas de la guerra en la región de Gaza puedan ser ayudadas y puedan sobrevivir. (Hormiga)