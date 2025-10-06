Israel niega las acusaciones de maltrato contra Greta Thunberg







El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel ha negado fuertemente los informes que alegan el maltrato de activista climático Greta Thunberg y otros detenidos de la flotilla con destino a Gaza, llamando a las afirmaciones «mentiras descaradas» e insistiendo en que «todos los derechos legales de los detenidos están completamente respaldados», informó la agencia de noticias ANI.

En una declaración emitida el domingo, el ministerio dijo que Thunberg «no se quejó ante las autoridades israelíes sobre ninguna de estas acusaciones ridículas e infundadas, porque nunca ocurrieron». Agregó que Thunberg y varios otros detenidos habían rechazado las ofertas de deportación acelerada, eligiendo en su lugar permanecer bajo custodia.

Las fuerzas navales israelíes interceptaron la Flotilla Global Sumud El viernes, mientras intentaba violar el bloqueo naval en Gaza con más de 40 embarcaciones.

Unas 450 personas fueron detenidas, incluidos Thunberg, cuatro parlamentarios franceses y varios activistas internacionales.

Según las autoridades israelíes, la flotilla no llevaba ayuda humanitaria y, en cambio, estaba «buscando confrontación al servicio de Hamas». El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que los documentos recuperados en Gaza indicaron la participación directa de Hamas en la organización y financiación de la flotilla, que describió como una operación «unida» destinada a provocar fuerzas israelíes, informó ANI.

Esfuerzos Para deportar, los detenidos están en curso, pero se han ralentizado debido a desafíos legales y lo que los funcionarios describieron como la «renuencia de algunos gobiernos extranjeros a aceptar vuelos de regreso para estos provocadores». Hasta ahora, 137 detenidos que aceptaron la deportación voluntaria han sido trasladados a Turquía, mientras que los organizadores afirman que 328 permanecen bajo custodia.

Los grupos pro-flotros han alegado malas condiciones en detención, incluidas las afirmaciones de que Thunberg fue retenido en una celda con chinches y negó los alimentos y el agua adecuados, informó ANI. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel desestimó estas acusaciones como fabricaciones, afirmando que todos los detenidos están siendo tratados de acuerdo con el derecho israelí e internacional.

La controversia se intensificó después de que el Ministro de Seguridad Nacional Israelí, Itamar Ben-Gvir, dijo que estaba «orgulloso» de que los detenidos de Flotilla estaban siendo tratados «como terroristas», un comentario que provocó la condena de varios gobiernos extranjeros.

Mientras tanto, cuatro detenidos franceses han comenzado una huelga de hambre en protesta por su continua detención. Un congresista estadounidense también está circulando una carta que exige la liberación de un activista judío-estadounidense detenido.

Israel Y Egipto ha hecho cumplir un bloqueo en Gaza desde 2007, con el objetivo de prevenir el contrabando de armas después de que Hamas tomó el control del territorio. Los flotillas activistas han desafiado periódicamente el bloqueo, sobre todo en 2010 durante el incidente de Mavi Marmara, en el que una investigación de la ONU más tarde criticó el uso de la fuerza de Israel, pero confirmó la legalidad del bloqueo en sí.

La última flotilla se produce casi un año después de los ataques de Hamas el 7 de octubre contra las comunidades israelíes cerca de la frontera de Gaza, en la que alrededor de 1.200 personas fueron asesinadas y 252 rehenes. De los 48 rehenes que aún tienen, se cree que unos 20 años están vivos.

