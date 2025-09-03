Tel Aviv, Viva – Israel Empiece a movilizar 60,000 soldado Reservas para llevar a cabo sus planes para ocupar la ciudad GazaLa confirmación militar del martes insinuó una escalada masiva en la Guerra del Genocidio que entró en el mes 23.

Leer también: KPK investiga a los candidatos para un nuevo registro especial de Hajj se sale inmediatamente sin hacer cola



El despliegue de las fuerzas de reserva es parte del Plan de Ocupación reaprobado gradualmente por el Gobierno del Jefe de Autoridad Benjamin Netanyahu el 8 de agosto, y de acuerdo con el Instituto de Radiodifusión Pública Israelí, incluida la estrategia de la transferencia forzada de palestinos al Sur, el asedio del área de Baza Path Bag Bag y el Ataque al Área de Liquidación.

«Hemos comenzado la maniobra de Gaza», dijo el jefe de gabinete de Eyal Zamir a los soldados de reserva de Pangkalan Nachshonim, al sur de Rosh Ha’ayin en el centro de Israel.

Leer también: Nasdem pidió un salario a las instalaciones obtenidas por Sahroni y Nafa Urbach del estopo DPR





Viva militar: Ejército israelí en Cisjordania (Cisjordania), Palestina

Dijo que la operación israelí en curso en la tira de Gaza se intensificaría y ampliaría.

Leer también: El Ministerio de Asuntos Exteriores reveló que el diplomático indonesio asesinado en Perú recibió un disparo después de tomar dinero del cajero automático, ¿una víctima de robo?



El ejército israelí explicó que los soldados estarían equipados con armas, equipos personales y equipos tácticos completos, con unidades que se someten a entrenamiento en batalla en áreas urbanas y campos abiertos «para aumentar la preparación en las próximas misiones».

El Daily Maariv de Israel informó que la movilización incluyó el entrenamiento durante tres o cuatro días antes de la reasignación para reemplazar a las tropas regulares en guardia en la línea del frente norte.

La movilización siguió a la Declaración Israelí el viernes, lo que hizo que la ciudad de Gaza «zona de guerra peligrosa» acompañada de atentados y demoliciones enormes que causaron que muchas víctimas cayeran en los partidos civiles y expanden el daño de la infraestructura.

Mientras tanto, la oficina de medios del gobierno de Gaza acusó a los soldados israelíes de desplegar robots cargados de explosivos e implementar la estrategia «Bumi Burun».

Desde octubre de 2023, Israel ha matado a más de 63,600 palestinos en Gaza. El ataque militar ha destruido la región, que ahora enfrenta un desastre hambriento.

En noviembre pasado, el Tribunal Penal Internacional (ICC) emitió una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu y el ex jefe de defensa, Yoav Gallant, por cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.

Israel también enfrentó casos de genocidio en la Corte Internacional de Justicia relacionadas con la guerra que se lanzó en la Franja de Gaza. (Hormiga)