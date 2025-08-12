Israel mató a cientos de periodistas en Gaza, Palestina pidió a los periodistas en el mundo que hablaran

Yakarta, Viva – Palestina insistir periodista y la asociación funcional del mundo del mundo para hablar y actuar para proteger reportero Palestina, así como los esfuerzos de lucha Israel Deslegitimizar el trabajo de los periodistas.

Leer también: Nuevos hechos Muerte del brigadier Nurhadi: el número de muertos de Dipit, había una herida para obtener un anillo de ágata



El Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestino (Ministerio de Asuntos Exteriores) dijo el martes que Israel «el asesino periodista más peligroso» porque 230 periodistas estaban en Gaza han sido víctimas de su civilización.

«La política penal de Israel tiene como objetivo matar a todos los testigos de genocidio que cometieron y entierran todas las pruebas de su crimen», dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestino en la plataforma X.

Leer también: KPK investiga la información especial de los peregrinos del Hayy sobre RP. 75 millones





Los residentes pusieron rosas sobre una serie de fotos del periodista de conflictos israelí-hamas en Gaza, Palestina en una acción pacífica en Solo, Java Central, domingo (17/12/2023). Foto : Entre fotos/Maulana Surya/Nym.

Se dijo que la disposición sionista israelí había matado brutalmente a los periodistas en venganza contra las partes que transmitieron la verdad.

Leer también: ¿Cuál es el motivo senior de persecución de Prada Lucky to Death? Pangdam Udayana Open Voice



Según Palestina, los movimientos de Israel que deliberadamente atacan a los periodistas también mostraron que los esfuerzos de limpieza étnica en Palestina fueron «acciones a largo plazo y sistemáticas».

Palestina instó a periodistas de todo el mundo a no participar en la difusión de la narrativa de las mentiras y la propaganda de Israel y rechazar los esfuerzos de la deshumanización y la delegimación de los periodistas palestinos.

«No hay periodista que pueda estar involucrado en la incitación y matar a otros periodistas», dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestino.

Palestina también elogió a los periodistas que eran firmes en la realización de sus deberes periodísticos con altos profesionales y compromiso con la verdad a pesar de enfrentar una muy mala situación.

«Son héroes que deberían ser respetados, no insultados», dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestino.

La lista de periodistas asesinados por Israel aún más después de que cuatro periodistas de Al Jazeera fueron asesinados en ataques de cohetes de tropas israelíes el domingo 10 de agosto, según el informe de Xinhua.

Cuarto: el periodista Anas Al Sharif y Mohammed Qreiqeh y el camarógrafo Ibrahim Zaher y Mohammed Noufal, murieron después de que Israel atacó sus tiendas frente al Hospital Al Shifa en la ciudad de Gaza. Un palestino también fue asesinado en el ataque. (Hormiga)