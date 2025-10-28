Israel levanta por primera vez el estado de emergencia en la zona de asentamiento de Gaza

Tel Aviv, EN VIVO – Israel decidió el lunes 27 de octubre de 2025 levantar la «situación especial» o estado de emergencia en su región sur por primera vez desde octubre de 2023.

Anteriormente, este estatus permitía al ejército israelí limitar las reuniones públicas y cerrar el acceso a algunas áreas durante tiempos de guerra.

Reportado Xinhua, El Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo en un comunicado que había aceptado la recomendación del ejército de poner fin a la «situación especial», que se levantaría el martes por la mañana.

Katz dijo que la medida «refleja la nueva realidad de seguridad a la que ha llegado el sur del país».



VIVA Military: Ministro de Defensa israelí, Israel Katz

«Además del regreso de todos los rehenes, estamos plenamente comprometidos a lograr todos los objetivos de guerra declarados, especialmente el desmantelamiento de las armas. Hamás y desmilitarización Gaza«, añadió.

En Israel se declara una «situación especial» en el frente cuando existe una alta probabilidad de ataques contra civiles. Las medidas siguen vigentes en la región fronteriza con Gaza desde que militantes liderados por Hamás atacaron el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas y tomando alrededor de 250 rehenes.

Según datos publicados el lunes por las autoridades sanitarias con sede en Gaza, los ataques israelíes después de los ataques liderados por Hamás han matado a 68.527 personas y herido a 170.395 en Gaza.

Mientras tanto, 93 personas han muerto y 337 han resultado heridas en el enclave desde alto el fuego El nuevo acuerdo entre Israel y Hamás tuvo lugar el 10 de octubre.

El domingo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que Israel no pediría permiso para lanzar ataques contra Gaza, entre otros lugares, incluso después de acordar un acuerdo de alto el fuego.

«Israel es un país independiente. Nos defenderemos con nuestras propias fuerzas y seguiremos controlando nuestro destino», dijo Netanyahu.