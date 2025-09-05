Israel interno es caótico, la oposición acusando a Netanyahu prioriza la coalición en comparación con la seguridad del estado

Yakarta, Viva – Presidente de la fiesta oposición Israel Beiteinu, Avigdor Lieberman, criticó bruscamente a Benjamin Netanyahu Acusándolo de llevar «destrucción política», priorizando la continuidad coalición De la paz de Israel.

«Estamos en destrucción política, nunca hemos sido aislados así. No hay gestión de guerra, solo existe la continuidad de la coalición», dijo Lieberman, citada el viernes 5 de septiembre de 2025.

Lieberman también criticó la falta de participación del gobierno en negociaciones con el grupo de resistencia palestina, Hamas.

Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu

«Lo que me molestó fue que había una iniciativa de Egipto, Qatar y los Estados Unidos, pero no vi una propuesta de Israel. El problema con este gobierno es que las consideraciones políticas siempre son más importantes que las consideraciones de seguridad», dijo.

El 18 de agosto, Hamas aprobó una propuesta respaldada por un mediador para el alto el fuego parcial, y el intercambio de prisioneros en Gaza

Pero Israel no ha respondido, aunque sus requisitos están en línea con la oferta anterior presentada por el enviado estadounidense, Steve Witkoff, que ha sido recibido por Tel Aviv.

Por otro lado, Netanyahu prefiere ocupar la ciudad de Gaza al liberar el cautivo y derrotar a Hamas, un gran movimiento de los oponentes y la antigua oficina.

Mientras que el ejército israelí mismo advirtió que la operación tenía un riesgo grave por la vida de los prisioneros.

Se sabe que los soldados israelíes han lanzado un brutal ataque militar contra la Franja de Gaza y mataron a más de 63,700 palestinos. La campaña militar ha destruido los bolsillos de los bolsillos que ahora enfrentan el hambre.

En noviembre pasado, el Tribunal Penal Internacional emitió una orden de arresto para Netanyahu y ex Jefe de Defensa, Yoav Gallant, para crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza. Israel también enfrenta casos de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por su guerra en el área. (Hormiga).