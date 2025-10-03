Israel intercepta el último barco desde Gaza Flotilla, el ministro israelí se burla de los activistas







israelí Las fuerzas interceptaron el viernes en el último bote de una flotilla internacional que intentaba romper el bloqueo marino del mar de Israel de Gaza devastada por la guerra cuando las ciudades de todo el mundo estallaron en más protestas contra las acciones israelíes en Gaza y los arrestos de unos 450 activistas que estaban en los barcos.

Un ministro israelí de extrema derecha enfrentó a los activistas de la flotilla detenidos, burlándose de su iniciativa de ayuda y acusándolos de apoyar el terrorismo en un video que circula el viernes.

El último bote, Marinette, había estado detrás del resto de los buques y todavía estaba navegando hacia el territorio palestino en las primeras horas del viernes, un día después de que la Marina Israelí irrumpió en otros 41 barcos en la flotilla global y detuviera a los activistas, diciendo que serían deportado.

Una transmisión en vivo de la Marinette mostró el momento en que las tropas israelíes abordaron la embarcación. La flotilla, que llevaba una cantidad simbólica de ayuda humanitaria a Gaza, fue el intento más grande hasta ahora de tratar de romper el bloqueo de Israel del territorio palestino.

Las intercepciones de Israel comenzaron el miércoles por la noche y continuaron hasta el jueves cuando el barco en barco se detuvo en la orilla de Gaza y el activistas Incluyendo Greta Thunberg, el nieto de Nelson Mandela, Mandla Mandela, y varios legisladores europeos fueron detenidos.

Las autoridades israelíes habían advertido que la Marinette también se detendría si continuara en su viaje.

Protestas en todo el mundo, las intercepciones de los barcos de flotilla y el detención de los activistas provocaron manifestaciones en todos los continentes, desde América Latina hasta Asia.

En Europa, decenas de miles de personas volvieron a las calles el jueves por la noche en Madrid, así como en la ciudad española de Barcelona. Roma, París y Ginebra también vieron protestas que denuncian las intercepciones y la guerra en curso de Israel-Hamas en Gaza.

La unión más grande de Italia pidió un general de un día huelga el viernes.

Un ministro de extrema derecha confronta a los activistas en el puerto sur de Ashdod de Israel, el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha del país, Itamar Ben-Gvir, fue filmado visitando el sitio donde los activistas estaban siendo procesados ​​antes de sus deportaciones esperadas.

Acusó a la flotilla participantes quienes provienen de más de 40 países de apoyo al terrorismo «y a bordo de uno de los barcos incautados, se burló de la iniciativa de ayuda de los activistas.

En el metraje, se ve a los activistas sentados con las piernas cruzadas en el piso mientras Ben-Kvir se para y entrega sus acusaciones. Se escucha a una persona gritar Free Palestine, pero no estaba claro de inmediato de las imágenes que era.

Cientos de policías fueron desplegados en Ashdod cuando Israel marcó a Yom Kippur, uno de los días más sagrados del calendario judío, para manejar las detenciones de los activistas. Israel había criticado repetidamente a la flotilla y acusó a algunos miembros de enlaces a Hamas, mientras proporcionaba poco evidencia. Los activistas han rechazado fuertemente las acusaciones.

