Israel identifica a los rehenes devueltos por Hamás desde Gaza como estudiantes de Tanzania

El desarrollo fue el último paso adelante bajo el acuerdo mediado por Estados Unidos. alto el fuego.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que los restos fueron identificados como los de Joshua Loitu Mollel y que su familia ha sido notificada.

Mollel, de 21 años, había llegado al kibutz Nahal Oz sólo 19 días antes del ataque, después de terminar la escuela de agricultura en casa y buscando ganar experiencia en Israel, podría postularse en Tanzania.

Le sobreviven dos padres y cuatro hermanos en Tanzania.

«El regreso de Joshua ofrece cierto consuelo a una familia que ha soportado una incertidumbre insoportable durante más de dos años», afirmó en un comunicado la sede del Foro sobre Rehenes y Familias Desaparecidas.

Actualmente hay seis cuerpos de rehenes que permanecen en Gaza. Los militantes han liberado 22 cadáveres de rehenes desde que comenzó el alto el fuego el mes pasado.

Entre los seis cadáveres que aún se encuentran en Gaza se encuentra el de Sudthisak Rinthalak, trabajador agrícola tailandés, el único no israelí.

Hamás devolvió 20 rehenes vivos a Israel el 13 de octubre.

Los posteriores intercambios de muertos son el componente central de la fase inicial del acuerdo, que exige que Hamás devuelva todos los rehenes que quedan lo antes posible.

Los intercambios continuaron incluso cuando Israel y Hamás se acusaron mutuamente de violar otros términos del acuerdo.

Israel ha entregado 285 cadáveres, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se encarga de los intercambios.

Los funcionarios de salud en Gaza han dicho que identificar los restos entregados por Israel es complicado por la falta de kits de pruebas de ADN.

Israel no ha revelado cuántos cadáveres tiene ni dónde fueron recuperados, pero ha devuelto 15 cada vez que los restos de un rehén israelí regresan de Gaza.

Hamás ha dicho que la recuperación de cadáveres es complicada por la devastación generalizada en el enclave costero y ha devuelto entre uno y tres cuerpos cada pocos días.

Israel ha presionado para acelerar los retornos y en ciertos casos ha dicho que los restos no eran los de rehenes.

