Tel Aviv, Viva – militar Israel afirmar haber interceptado todo bote quien siguió Flotilla Global SumudConversión de asistencia humanitaria que busca penetrar el bloqueo israelí en las aguas Gaza

Según los informes Alabama Jazeera El viernes 3 de octubre de 2025, el barco «Marinette» flotado por Polonia se convirtió en el último barco de 44 barcos que participaron en la flotilla global Sumud que fue interceptada por Israel el viernes por la mañana.

El barco «Marinette» fue detectado por última vez a unas 43 millas náuticas de las aguas territoriales de Gaza antes de ser detenido por sionistas israelíes, dijo la palabra Alabama Jazeera Citando un informe de seguimiento de buques.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel había advertido previamente a Marinette que los interceptarían en las aguas de Gaza.

Las fuerzas sionistas israelíes el jueves interceptaron docenas de barcos mundiales Sumud Flotilla, y arrestaron a activistas que intentaron navegar a Gaza para enviar asistencia humanitaria.

El mismo día, el implementador de la acción Flotilla informó que algunos de los activistas y la tripulación de participantes del envío, incluido el activista ambiental sueco Greta Thunberg, habían sido detenidos por las fuerzas israelíes.

La autoridad extranjera sionista israelí anunció el miércoles que la Armada sionista israelí había interceptado varios barcos que participaron en Global Sumud Flotilla, y trajo a todos los pasajeros y tripulación al puerto de Israel.