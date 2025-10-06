Israel-Hamas se conoció hoy en El Cairo, discutiendo la liberación de los rehenes y terminando la guerra de Gaza

El Cairo, en vivo – Israel Y Hamas Preparación para negociaciones indirectas en Egipto el lunes 6 de octubre de 2025, como se espera para lograr un acuerdo para poner fin a la guerra Gaza Basado en el plan armisticio En los 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump.

Leer también: Türkiye captura el espía del Mossad israelí dirigido a activistas palestinos en Estambul



El grupo palestino Hamas dijo el domingo que su delegación, dirigida por Khalil al-Hayya, había llegado a Sharm El-Sheikh y comenzaría las negociaciones el lunes

«(La reunión discutida) sobre el mecanismo de alto el fuego, la retirada de las fuerzas de ocupación [Israel]y el intercambio de prisioneros «, informaron los representantes de Hamas Al Jazera

Leer también: Netanyahu ordenó al ejército israelí que detuviera el ataque a la tira de Gaza



La delegación israelí, dirigida por el principal negociador Ron Dermer, partirá el lunes para consultaSegún la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. La esperanza de la posibilidad de un alto el fuego en Gaza creció después de que Netanyahu dijo el viernes que esperaba que el acuerdo para liberar a todos los prisioneros restantes pudiera anunciarse esta semana.



Viva militar: israelíes que fue retenido como rehén por el grupo palestino Hamas Foto : The New York Times/Saher Alghorra

Leer también: Trump Serangah Hamas recibe una propuesta de paz, pidiéndole a Israel que pusiera a Gempur Gaza



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las negociaciones fueron rápidas. «Estas negociaciones tienen mucho éxito y se ejecutan rápido. El equipo técnico se reunirá nuevamente el lunes, en Egipto, para discutir y aclarar los detalles finales», dijo en una carga de redes sociales el domingo.

«Me dijeron que la primera etapa tuvo que completarse esta semana, y pedí a todos que se mudaran rápidamente».

Un funcionario egipcio dijo que la delegación de Hamas había llegado. El funcionario, que habló en condiciones anónimas porque no estaba autorizado a dar dirección a los periodistas, también dijo que el mensajero estadounidense Steve Witkoff se uniría a las negociaciones.

Intercambio de rehén israelí-palestino

La discusión se centrará en el intercambio propuesto de rehenes con prisioneros palestinos detenidos por Israel, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores egipcias.

El ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que esta situación era «más cercana a la liberación de todos los rehenes».

Habló en el evento «This Week» en abecedarioExplicó dos fases después de que Hamas recibió el marco de Trump: los rehenes fueron liberados e Israel retiró a sus tropas en Gaza a la «línea amarilla», como sucedió en agosto.