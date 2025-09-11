Israel hace que Bitcoin y Ethereum se caigan, pero el oro y el aceite se dispararon

Yakarta, Viva – El mercado de activos criptográficos está maltratado nuevamente después de que aparece la última escalada geopolítica en la región de Medio Oriente.

Leer también: Israel Serang Doha, PRABOWO Teléfono Emir Qatar enfatiza la solidaridad



Acción militar Israel a qué apunta a los altos funcionarios Hamas En doha, Katar Creando choques en el mercado global, alentando a los inversores a publicar activos de riesgo, incluidos los activos de criptografía.

Datos Taza de mercado de monedasComo se cita del sitio IndodoxEl jueves 11 de septiembre de 2025 mostró, a partir del 10 de septiembre, el precio Bitcoin (BTC) corregido al rango de US $ 111,491.

Leer también: La Unión Europea inmediatamente impuso sanciones a Israel para el conflicto de Gaza



Temporario Ethereum (ETH) debilitado a alrededor de US $ 4,301. Esta disminución marca el sentimiento de riesgo que golpeó al mercado. Según los datos BocinaEsta tensión provocó una liquidación de más de US $ 370 millones en las últimas 24 horas.

La posición más deprimida de Long, con la mayor pérdida de Ethereum por un valor de US $ 11.9 millones y bitcoin de US $ 10.5 millones.

Leer también: Agresión israelí En el Medio Oriente, PKS le pide a Indonesia al apoyo global de Galang



En la primera hora después de que las noticias se calentaron, alrededor de US $ 52 millones aprovechar desaparecer. Por otro lado, el precio del oro en realidad se disparó al más alto nivel. El aceite también subió alrededor de US $ 1 por barril hasta el rango de US $ 67.

Este cambio muestra el patrón clásico: los inversores globales acudieron para ingresar refugio seguro tradicional cuando aumenta el riesgo geopolítico.

Este fenómeno confirma que Bitcoin no ha podido actuar como un activo protector a corto plazo.

Para obtener información, Israel lanzó un ataque dirigido a altos funcionarios de Hamas en Doha, Qatar.

Un consultorio de alto nivel israelí dice CNN Internationalque entre los que fueron atacados estaban el jefe del negociador de Hamas, Khalil Al Hayya.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó ordenar el ataque en respuesta al tiroteo en Jerusalén que mató a seis personas. El ataque fue luego reclamado por Hamas.

Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Qatar Majed Al Ansari, enfatizó que el ataque israelí apunta a la construcción de residencia que alberga a varios miembros de la Oficina Política de Hamas en Doha.

Llamó a la acción un cobarde. «Mientras condenaba fuertemente este ataque cobarde, el estado de Qatar enfatizó que no tolerarían el comportamiento de Israel que eran imprudentes e irresponsables», dijo Al Ansari en X.