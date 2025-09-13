Israel golpea a Pakistán en la UNSC por sus dobles raseros







Pakistán no puede cambiar el hecho de que el jefe de al-Qaida, Osama bin Laden, estaba protegido y asesinado en su suelo, Israel ha dicho, mientras arremetió contra Islamabad en el Consejo de Seguridad de la ONU para sus «dobles raseros».

«Cuando Bin Laden fue eliminado en Pakistán», dijo el representante permanente de Israel ante el embajador de la ONU, Danny Danon, señalando su mano hacia el embajador de la ONU de Pakistán, Asim Iftikhar Ahmad, la pregunta preguntada no era ‘¿por qué atacar a un terrorista en el suelo extranjero’? «

«Nadie hizo esa pregunta. La pregunta era: ‘¿Por qué se le dio un refugio un terrorista?’ ‘La misma pregunta debe hacerse hoy. No había inmunidad para Bin Laden, y no puede haber inmunidad para Hamas, dijo Danon.

El fuerte intercambio entre los enviados de Israel y Pakistán llegó el jueves en una reunión del Consejo de Seguridad celebrada para discutir el ataque israelí contra los líderes de Hamas en la capital de Doha Qatar.

En sus comentarios, Ahmad condenó fuertemente lo que llamó a la agresión ilegal y no provocada de Israel contra Qatar, calificando parte de un «patrón de agresión más amplio y consistente» que socava la paz regional.

El enviado paquistaní acusó a Israel de violar repetidamente internacional Ley a través de acciones militares «brutales» en Gaza, y repetidos ataques transfronterizos en Siria, Líbano, Irán y Yemen.

La reunión del CSNU se llevó a cabo en el 24 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York, orquestado por Bin Laden.

Danon dijo que «ese día trágico (11 de septiembre), como el 7 de octubre para Israel, fue un día de fuego y sangre».

Recordó que en los días posteriores a los ataques del 11 de septiembre, el Consejo de Seguridad había adoptado una resolución, que declaraba que ninguna nación puede albergar a los terroristas, ni financiarlos y darles refugio.

Cualquier gobierno Eso lo hace rompe las obligaciones vinculantes de este consejo. Ese principio estaba claro entonces; Debe confirmarse hoy, dijo el enviado israelí.

Ahmad volvió a tomar el piso para responder a la declaración de Danon.

«Es inaceptable, de hecho, ridículo que un agresor, un ocupante, un infractor en serie de la Carta de la ONU y el derecho internacional, que es Israel, abusar de esta cámara y faltarle el respeto a la santidad de este Consejo. Esta no es la primera vez. Y al señalar los dedos a otros, las aserciones sin base principalmente apuntando a sus propias acciones ilegales y violaciones de la ley internacional, dice.

En una réplica fuerte, Danon dijo que si el enviado paquistaní quería leer la declaración, podría haberlo hecho al comienzo de la sesión.

El hecho es que Osama bin Laden fue asesinado en Pakistán, y nadie condenó a los Estados Unidos. Y cuando otros países de este consejo atacan a los terroristas, nadie los condena. Y ese es el tema del doble rasero. Cuando aplica diferentes estándares a Israel que los estándares que se aplica a ustedes mismos, ese es el problema de esta institución.

«… no puedes cambiar el hecho de que ocurrió el 11 de septiembre … no puedes cambiar el hecho de que Osama bin Laden estaba en PakistánY fue asesinado en tu territorio. Pero le preguntaría, cuando nos critique, y estoy seguro de que continuará en el futuro, piense en el tema del doble rasero, qué estándares se aplica a su país y qué estándares aplican a Israel, dijo Danon.

Las fuerzas estadounidenses eliminaron a Bin Laden en una operación especial realizada en mayo de 2011 en Abbottabad en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa de Pakistán, donde el líder de Al-Qaeda se había estado escondiendo.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente