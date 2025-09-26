Israel golpea a los militares hutí, sitios de inteligencia en Sanaa







El Fuerza Aérea Israelí Completó una amplia ola de ataques contra objetivos de Houthi en el área de Sanaa, en las profundidades de Yemen, el jueves, confirmaron las Fuerzas de Defensa de Israel. Los aviones israelí alcanzaron «los objetivos del aparato de seguridad e inteligencia y el ejército del régimen terrorista hutí», dijo las FDI.

«Entre los objetivos atacados estaban la sede del comando del personal general de Houthi, los complejos del aparato de seguridad e inteligencia del régimen terrorista, la sede del departamento de información militar de Houthi y campamentos militares donde se identificaron armas y operativos militares del régimen terrorista en el área de Sana`a». Más de 20 personas resultaron heridas, incluyendo dos críticamente, por un huelga de drones hutí en Eilat el sábado.

«El mecanismo de seguridad e inteligencia es uno de los mecanismos de seguridad internos del régimen terrorista hutí, que participa en las operaciones terroristas y contribuye directamente a promover actividades militares contra el estado de Israel que socava la estabilidad en el Oriente Medio. También se involucra en la supresión de los opositores del régimen utilizando las cárceles políticas y la tortura «, dijo las FDI.» Los campamentos militares que fueron atacados son utilizados por el régimen terrorista para almacenar armas y para planificar y llevar a cabo tramas terroristas contra el estado de Israel «.

Desde el 18 de marzo, cuando Israel reanudó su campaña contra Hamas después de un alto el fuego temporal, los hutíes respaldados por Irán de Yemen han lanzado más de 70 misiles balísticos y más de 25 drones en Israel. La mayoría fueron interceptados o se quedaron cortos de territorio israelí. Desde el ataque del 7 de octubre de Hamas, el grupo terrorista ha disparado más de 200 misiles y 170 drones. Desde bases a lo largo de la costa yemení, los hutíes respaldados por Irán han atacado o acosado más de 100 barcos en el Mar Rojo mientras atravesaban el estrecho de Bab El-Mandeb, un estrecho punto de estrangulamiento marítimo entre la península árabe y África.

Gran parte del petróleo del mundo pasa a través del estrecho desde el Océano Índico hacia el Canal de Suez y el Mar Mediterráneo. Los ataques hutíes han puesto al puerto de Eilat en un punto muerto. Aproximadamente 1,200 personas fueron asesinadas, y 252 israelíes y extranjeros fueron tomados como rehenes en los ataques de Hamas contra las comunidades israelíes cerca de la frontera de Gaza el 7 de octubre. De los 48 rehenes restantes, se cree que están vivos.

