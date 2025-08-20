Israel-France Row se intensifica después de que Netanyahu acusa a Macron de alimentar el fuego







Una fila diplomática ha estallado entre Israel y Francia después Primer Ministro Benjamin Netanyahu El acusado del presidente francés Emmanuel Macron de alimentar «el incendio antisemita» en Francia planeando reconocer la estadidad palestina, informó Al Jazeera.

La oficina del presidente francés respondió rápidamente en Netanyahu el martes, llamando a sus acusaciones «abyectas» y «erróneas», y prometiendo que «no quedarán sin respuesta».

«Este es un momento de seriedad y responsabilidad, no para la combinación y la manipulación», el Presidencia francesa dijo, y agregó que Francia «protege y siempre protegerá a sus ciudadanos judíos». «Violencia contra el [French] La comunidad judía es intolerable «, dijo, según Al Jazeera.

En reacción a la carta de Netanyahu, el viceministro de Asuntos Europeos de Netanyahu, Benjamin Haddad, dijo que Francia no tenía «lecciones que aprender en la lucha contra el antisemitismo». El problema, «que está envenenando a nuestras sociedades europeas», no debe ser «explotada», dijo Haddad, informó Al Jazeera.

En su carta, Netanyahu le dijo a Macron: «Su llamado a un estado palestino vierte combustible en este fuego antisemita. No es diplomacia, es apaciguamiento. Recompensa el terror de Hamas, endurece la negativa de Hamas a liberar a los rehenes, envalentonas a quienes amenazan a los judíos franceses y alienta a los judíos que ahora acechan sus calles».

La crítica de Netanyahu también se extendió a Australia, ya que acusó al primer ministro Anthony Albanese de ser «un político débil que traicionó a Israel y abandonó a los judíos de Australia». El gobierno de Albanese anunció recientemente planes para reconocer la estadidad palestina y canceló la visa del político israelí Simcha Rothman, cuyo partido ultranacionalista es parte de la coalición de gobierno de Netanyahu, informó Al Jazeera.

Horas después, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, dijo que había revocado las visas de los representantes de Australia al palestino Autoridad. «También instruí a la embajada israelí en Canberra para examinar cuidadosamente cualquier solicitud oficial de visa australiana para ingresar a Israel», dijo Saar.

El ministro de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, describió la revocación de visas de Israel para sus diplomáticos como una «reacción injustificada», y agregó que el gobierno de Netanyahu estaba «aislando a Israel y socavando los esfuerzos internacionales hacia la paz y una solución de dos estados».

La semana pasada, Albanese dijo que Netanyahu estaba «en negación» sobre la crisis humanitaria en Gaza.

Mientras tanto, la Oficina de la ONU para la coordinación del portavoz de Asuntos Humanitarios, Jens Laerke, dijo que Israel había prohibido los artículos de refugio, incluidas las carpas, entre Gaza durante unos cinco meses, dejando a más de 700,000 personas desplazadas sin un refugio adecuado.

El portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Thamen al-Khetan, advirtió que la adquisición militar de Israel de Gaza La ciudad arriesgaba «desplazamiento masivo y más y más asesinatos y más miseria», y agregó que «cientos de miles» de palestinos se ordenaba mudarse hacia el sur a Al-Mawasi, un área que Israel había designado una «zona segura» pero continúa bombardeando.

