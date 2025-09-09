Israel está apuntando al liderazgo de Hamas en el ataque a Qatar, el alto el fuego de Gaza se ve amenazado

DohaVIVA – Israel lanzó un ataque a Qatar el martes 9 de septiembre de 2025 hora local atacando al liderazgo Hamas quien está discutiendo una propuesta de alto el fuego de los Estados Unidos.

El ataque en los principales aliados de los Estados Unidos provocó fuertes críticas internacionales y amenazó el proceso de diplomacia de paz de Gaza.

Se informó que la explosión fue escuchada en la capital de Doha. Reportado por AP News, esta operación se ha preparado durante meses.

Un alto funcionario de Hamas también confirmó que sus negociadores fueron atacados. Esto se llama la primera vez que Israel lanzó operaciones militares en Qatar.

Según dos funcionarios de Washington, el gobierno de los Estados Unidos fue notificado previamente relacionado con el ataque, aunque la Casa Blanca insistió en que no estaban involucrados.

Israel admite ataques

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirma abiertamente que su país es totalmente responsable de la operación.

«Israel comenzó, Israel se llevó a cabo e Israel asumió toda la responsabilidad de este ataque», dijo AP News citado a Netanyahu.

Hizo hincapié en que la decisión fue tomada después del tiroteo en Jerusalén que mató a seis personas, así como ataques en Gaza que cobraron la vida de cuatro de sus tropas.

El ejército israelí dijo que usar municiones adicionales de precisión e inteligencia en los ataques, pero no explicaba los detalles técnicos o las víctimas.

Qatar arruinó los ataques israelíes

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar calificó el ataque como un acto cobarde y violación de la ley y las normas internacionales.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también condenó los pasos de Israel. «Todas las partes deben trabajar hacia el logro de un alto el fuego permanente, en lugar de destruirlo», dijo.

Egipto dijo que el ataque fue un ataque directo a la soberanía de Qatar, mientras que el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman consideró un acto criminal y una violación flagrante del derecho internacional. Del mismo modo con los Emiratos Árabes Unidos que declararon plena solidaridad a Doha.

Amenaza de fracaso de un alto el fuego

Este ataque se llevó a cabo mientras Hamas estaba discutiendo la última propuesta de alto el fuego de los Estados Unidos traída por la delegación especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff. La propuesta incluye terminar la guerra, retirar las fuerzas israelíes de Gaza y la liberación de todos los rehenes.

Pero un funcionario de Hamas evaluó el documento como una rendición vergonzosa, a pesar de que el grupo aún daría una respuesta oficial en unos días.

El foro familiar de rehenes y la persona desaparecida en Israel afirmaron tener miedo. «La esperanza de su regreso ahora enfrenta una mayor incertidumbre que antes, con una cosa que realmente se está agotando», dijo el comunicado oficial.

El ataque a Qatar hizo que Israel se deprimió diplomáticamente. Los países occidentales habían instado previamente a la terminación de la guerra, especialmente con la condición de Gaza golpeada por el hambre y la crisis de la humanidad.

Riad incluso advirtió que los pasos de Israel solo hicieron el camino hacia la normalización de las relaciones bajo los acuerdos de Abraham. Mientras Hamas enfatizó que solo liberaría a los últimos 48 rehenes si Israel aprobara la terminación de la guerra total, la liberación de prisioneros palestinos y la retirada total de las tropas. Netanyahu rechazó estas condiciones.