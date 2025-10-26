Israel entrega a 195 palestinos y recibe los cuerpos de 28 rehenes de Hamás







Unos 195 palestinos fueron liberados por Israel durante los últimos 10 días. Su entrega es parte de un intercambio de muertos en curso, a medida que Hamas devuelve gradualmente los restos de 28 rehenes bajo el acuerdo de alto el fuego de Gaza que también trajo la liberación de todos los rehenes vivos y de unos 2.000 palestinos de las prisiones israelíes.

Las familias acudieron en masa al Hospital Nasser en el sur de Gaza, donde fueron trasladados los cadáveres. El ejército israelí dijo que todos los cuerpos devueltos hasta ahora son de combatientes. Varios familiares que identificaron los cuerpos dijeron que no eran combatientes. Israel no proporcionó ninguna identificación para los cuerpos y no permite la entrada de material de pruebas de ADN a Gaza.

“¿Cómo pueden las madres, los padres o cualquier familiar recordar cómo vestía su familiar hace dos años?” dijo Ahmed Massoud, portavoz del Centro Palestino para Desaparecidos y Desaparecidos por la Fuerza, que colabora con el Ministerio de Salud.

Rubio visita centro de alto el fuego liderado por Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recorrió el viernes un centro dirigido por Estados Unidos en Israel que supervisa el alto el fuego en Gaza. “Creo que tenemos mucho de qué enorgullecernos en los primeros 10 días, 11 días, 12 días de implementación, donde hemos enfrentado desafíos reales”, dijo Rubio. Se dice que unos 200 soldados estadounidenses están trabajando con el ejército israelí para la reconstrucción de Gaza.

