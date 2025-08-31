Israel elimina el portavoz de Hamas; Los hospitales informan docenas asesinadas en Gaza







El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció el domingo que un portavoz del ala armada de Hamas, Abu Obeida, fue asesinada en Gaza Durante el fin de semana.

La última declaración de Obeida llegó el viernes, ya que Israel comenzó las etapas iniciales de una nueva ofensiva militar en la ciudad de Gaza, declarando que el área era una zona de combate. Hamas no ha comentado sobre el reclamo de Israel.

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo anteriormente que Israel había atacado a Obeida, el portavoz de las brigadas Qassam de Hamas, pero no sabía si había sido asesinado.

«Noto que no hay nadie que aborde esta pregunta en el lado de Hamas», dijo Netanyahu a los ministros en una reunión semanal del gabinete.

Obeida es el último representante de Hamas atacado y asesinado por Israel, ya que intenta desmantelar la capacidad militar del grupo y evitar otro ataque como el del 7 de octubre de 2023, cuando los militantes secuestraron a 251 personas y mataron a alrededor de 1.200, en su mayoría civiles. Israel ha asesinado a muchos de los principales líderes militares y políticos de Hamas.

`Una trampa de muerte`

Al menos 43 palestinos han sido asesinados desde el sábado, la mayoría de ellos en la ciudad de Gaza, según hospitales locales. El Hospital Shifa, el más grande del territorio, dijo que 29 cuerpos habían sido traídos a su morgue, incluidas 10 personas asesinadas mientras buscaban ayuda y otros atacados por la ciudad.

El domingo por la mañana, los funcionarios del hospital informaron 11 muertes más por huelgas y disparos. El Hospital Al-Awda dijo que siete de los muertos eran civiles que intentaban alcanzar la ayuda.

Los testigos dijeron que las tropas israelíes abrieron fuego contra las multitudes en el corredor Netzarim, una zona militar israelí que divide a Gaza.

«Estábamos tratando de obtener comida, pero nos encontramos con las balas de la ocupación», dijo Ragheb Abu Lebda, de Nuseirat, quien vio al menos tres personas sangrando por heridas de bala. «Es una trampa de muerte».

El corredor se ha vuelto cada vez más peligroso, con civiles asesinados mientras se acercan a los convoyes de la ONU, abrumado por los saqueadores y las multitudes desesperadas, o disparados en su camino a los sitios dirigidos por la Gaza Fundación humanitariaun contratista estadounidense respaldado por israelí. Ni la fundación ni el ejército israelí respondieron a preguntas sobre las bajas del domingo.

Desnutrición y desplazamiento

Israel ha estado operando durante semanas en las afueras de la ciudad de Gaza, así como en el campo de refugiados de Jabaliya para prepararse para las etapas iniciales de su ofensiva, que anunció el viernes. Desde entonces, su ejército ha intensificado los ataques aéreos en las zonas costeras de la ciudad, incluido Rimal.

Su portavoz del Ejército en idioma árabe ha instado a los cientos de miles de palestinos que todavía están en la ciudad de Gaza a huir del sur, pero solo decenas de miles lo han hecho. Muchos dicen que están demasiado agotados después de los desplazamientos repetidos o no están convencidos de que cualquier lugar sea más seguro.

Las Naciones Unidas dicen aproximadamente 65,000 Palestinos Han huido de sus hogares desde el 1 de agosto, incluidos 23.199 en la semana pasada. Muchos viven en refugios temporales después de múltiples desplazamientos. Más del 90 por ciento de los 2.1 millones de residentes de Gaza han sido desplazados al menos una vez durante la guerra, y muchas veces, según la ONU.

Israel ha anunciado nuevos proyectos de infraestructura en el sur de Gaza y señaló que la ayuda a la ciudad de Gaza podría ser cortada, los palestinos que los palestinos dicen que equivalen al desplazamiento forzado.

Siete adultos palestinos murieron de causas relacionadas con la desnutrición en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, informó el ministerio de salud del territorio el domingo. Eso trae el número de muertos de causas relacionadas con la desnutrición a 215 desde finales de junio, cuando el ministerio comenzó a rastrear las muertes entre los adultos, dijo.

Otros 124 niños han muerto por causas relacionadas con la desnutrición desde el comienzo de la guerra en octubre de 2023, según el ministerio.

Al menos 63,371 palestinos han muerto en Gaza durante el guerradijo el ministerio. No especifica cuántos fueron combatientes o civiles, pero estima que aproximadamente la mitad eran mujeres y niños.

El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamas y está atendido por profesionales médicos. La ONU y los expertos independientes lo consideran la fuente más confiable de las bajas de guerra. Israel disputa las cifras pero no ha proporcionado las suyas.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente