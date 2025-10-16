Israel dice que Hamas entregó el cuerpo equivocado en medio de frágiles tensiones de alto el fuego







El militar israelí dijo el miércoles que uno de los cuerpos entregados por Hamás el día anterior como parte del acuerdo de alto el fuego no es el de uno de los rehenes que estaba retenido en Gaza, lo que aumentó las tensiones sobre un frágil alto el fuego en la guerra de dos años. Hamás entregó el martes cuatro cadáveres para aliviar la presión sobre el frágil alto el fuego, después de los primeros cuatro el lunes, cuando los últimos 20 rehenes vivos fueron liberados. En total, Israel esperaba la devolución de los cuerpos de 28 rehenes fallecidos.

Los militares dijeron que «tras la finalización de los exámenes en el Instituto Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado a Israel por Hamás no coincide con ninguno de los rehenes». Primer Ministro israelí Netanyahu Exigió más temprano el miércoles que Hamás cumpla con los requisitos establecidos en el acuerdo de alto el fuego, presentado por el presidente estadounidense Donald Trump, sobre la devolución de los cuerpos de los rehenes. «No nos comprometeremos en esto y no detendremos nuestros esfuerzos hasta que devolvamos al último rehén fallecido, hasta el último», dijo.

El A NOSOTROSEl plan de alto el fuego propuesto exigía que todos los rehenes, vivos y muertos, fueran entregados antes de un plazo que expiraba el lunes. Pero según el acuerdo, si eso no sucedía, Hamás debía compartir información sobre los rehenes fallecidos y tratar de entregarlos a todos lo antes posible.

Esta no es la primera vez que Hamás devuelve un cuerpo equivocado a Israel. A principios de este año, durante un alto el fuego anterior, el grupo dijo que entregó los cuerpos de Shiri Bibas y sus dos hijos. Los israelíes soportaron otro momento de agonía cuando las pruebas mostraron que uno de los cuerpos devueltos era identificado como una mujer palestina. El cuerpo de Bibas fue devuelto un día después y positivamente identificado.

