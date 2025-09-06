Israel destruyó el edificio habitado por los refugiados de Gaza, acusando a la sede de Hamas

GazaVIVA – Israel almacenar un edificio residencial en la parte occidental de la ciudad de Gaza que acomoda a cientos de palestinos que son desplazados en un área densamente poblada, colocan decenas de miles civiles Buscando protección el viernes 5 de septiembre de 2025.

Reportado AnadolúEl edificio llamado Menara Mushtaha fue bombardeado por Israel, de modo que varios pisos estaban severamente dañados. Se ve que el humo grueso rueda sobre el área.

Según fuentes locales, el ejército israelí ha bombardeado el mismo edificio cuatro veces desde el inicio de la campaña de genocidio en Gaza el 7 de octubre de 2023, destruyó muchos apartamentos en ella.

Además del lugar, hay un campamento de Kteiba, uno de los campamentos de refugiados más grandes de la ciudad de Gaza que acomoda a decenas de miles de residentes.

El área del campus de la Universidad de Al-Azhar y la Universidad Islámica adyacente también están llenas de miles de carpas que contienen decenas de miles de refugiados.

En general, la región occidental de Gaza ahora ha acomodado alrededor de 1 millón de refugiados, principalmente del este y norte de la ciudad de Gaza y North Gaza.

El ejército israelí afirma haber sido un edificio habitado por civiles debido a la milicia Hamas Como escondite y almacena armas. Sin embargo, el gerente de la Torre Mushtaha ha negado las acusaciones israelíes.

«Este edificio está libre de instalaciones militares y de seguridad y solo se usa como refugio para los palestinos que son desplazados», dijo su declaración.

«Todos los pisos son abiertos y claramente visibles, no hay armas ligeras o pesadas», agregaron.

Los residentes locales también dijeron que estaban sorprendidos por las afirmaciones de Israel.

«Ya no tengo una casa. ¿Cuál es nuestro error hasta que los soldados israelíes destruyeron nuestras casas frente a nuestros ojos?» Dijo Saifuddin, los habitantes de la Torre Mushtaha, a Anadolu.

Nidal Abu Ali, otro residente, dijo: «Estoy buscando protección en esta torre con mi familia para proteger a mis hijos, pero Israel no deja un lugar seguro en Gaza».

El ejército israelí anunció planes para atacar a varios edificios de alto aumento en Gaza en los próximos días, acompañados de órdenes de evacuación para los residentes en las áreas afectadas.

El portavoz militar de Avichay Adraee afirma que la inteligencia muestra que Hamas tiene una «infraestructura militar» en estos edificios.

El canal 12 de Israel informó que la Fuerza Aérea Israelí había comenzado operaciones graduales para destruir edificios en todo Gaza, marcando la propagación de operaciones militares en la ciudad.

Las tropas israelíes también lanzaron folletos en el área del jeque Radwan, la ciudad de Gaza, que ordenó a los residentes que vacían los bloques 699, 700, 712, 713, 716 y 764, con una declaración de que los militares «continuaron expandiendo las operaciones al oeste. Inmediatamente al sur de la ciudad de Gaza».

El jefe de defensa israelí, Israel Katz, dijo que un edificio de múltiples historietas en Gaza había recibido una notificación de evacuación inicial, con una advertencia de que la actividad militar aumentaría si Hamas no cumpliera con los requisitos, incluida la liberación de rehenes y desarme.