Israel deja granadas cerca de las fuerzas de paz de la ONU en el Líbano







Drones israelíes cayó cuatro granadas cerca de las fuerzas de paz de la ONU en el sur del Líbano cerca de la frontera con Israel mientras trabajaban para despejar obstáculos, dijo la fuerza el miércoles. Nadie resultó herido en el ataque. La fuerza de mantenimiento de la paz conocida como Unifil describió el incidente del martes por la mañana como «uno de los ataques más graves contra el personal y los activos de Unifil» desde el cese de las hostilidades en noviembre que puso fin a la guerra de 14 meses de Israel-Hezbolá. El ejército israelí no hizo comentarios.

Israel lanza un nuevo satélite espía

Israel lanzó un nuevo satélite espía que se supone que fortalece su capacidad de vigilancia en el Medio Oriente. El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que el satélite, lanzado el martes por la noche, mejorará la capacidad de Israel para recopilar imágenes como los 12,000 reunidos sobre Irán durante una guerra de 12 días a principios de este año.

Israel empuja el programa nuclear por delante

La construcción se ha intensificado en una nueva estructura en el Centro de investigación nuclear de Shimon Peres NegevUna clave de instalación para el programa de armas atómicas sospechas de Israel. Los expertos dicen que podría ser un nuevo reactor o una instalación para ensamblar armas nucleares, pero el secreto que envuelve el programa hace que sea difícil saberlo con certeza.

