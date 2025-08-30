Israel declara que la ciudad de Gaza es una zona de combate en medio de un conflicto creciente







Israel el viernes declaró GazaLa ciudad más grande es una zona de combate peligrosa y dijo que estaba en las «etapas iniciales» de una ofensiva planificada que ha traído una condena internacional.

El ejército de Israel dijo que suspendió las pausas de medio día a los combates, lo que había permitido que los suministros de alimentos y ayuda entraran de 10 a.m. a 8 p.m., al tiempo que informaron que había recuperado los cuerpos de dos rehenes y prometió que su ofensiva militar volvería más.

El jueves, los palestinos desplazados huyen de la ciudad de Gaza hacia las áreas del sur de la Franja de Gaza. Fotos/AFP

El cambio se produce semanas después de que Israel anunció por primera vez planes para ampliar su ofensiva en la ciudad de Gaza, donde cientos de miles de personas desplazadas están refugiando y durmiendo la hambruna.

La reanudación de la lucha durante todo el día es la última escalada después de Israel informó huelgas en algunos de los barrios clave de la ciudad y llamó a decenas de miles de reservistas.

«Intensificaremos nuestros ataques hasta que traigamos a todos los rehenes secuestrados y desmantelemos a Hamas», dijo el portavoz del ejército israelí Avichay Adraee.

Israel dijo el viernes que su ejército había recuperado los cuerpos de dos rehenes, incluido un hombre israelí que fue asesinado en el ataque del 7 de octubre de 2023 que provocó la guerra. Los cuerpos de Ilan Weiss de Kibbutz Be’eri y otro rehén no identificado fueron devueltos a Israel, dijo la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu.

«La campaña para devolver a los rehenes continúa constantemente. No descansaremos ni nos quedaremos en silencio hasta que regresemos a todos nuestros rehenes a casa … tanto los vivos como los muertos», dijo Netanyahu. De los 251 rehenes tomados por militantes liderados por Hamas hace casi 22 meses, aproximadamente 50 permanecen en Gaza, incluidos 20 que Israel cree que está vivo.

