Israel da la bienvenida a la lista negra de Hamas por delitos sexuales en conflicto







Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel El jueves, acogió con beneplácito la decisión de la ONU de agregar a Hamas a su «lista negra» de grupos que cometen delitos sexuales en conflictos armados, calificándolo de un reconocimiento vencido de atrocidades cometidas desde el 7 de octubre. Los terroristas de Hamas se han comprometido, y continúan cometiendo, algunos de los crímenes más horribles conocidos por la humanidad.

El ministerio dijo que la inclusión se produjo después del «trabajo duro» de los diplomáticos israelíes, señalando que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se había opuesto inicialmente a la mudanza el año pasado. «Hoy, se espera que la ONU envíe a todos los miembros de la Asamblea General el Informe del Secretario General … y el informe incluye a la Organización Terrorista Hamas por primera vez».

El Ministerio de Relaciones Exteriores Hació hincapié en que el listado de Hamas sigue hallazgos anteriores por el enviado especial de la ONU sobre la violencia sexual en el conflicto Pramila Patten a principios de 2024. «La inclusión de Hamas en la lista negra constituye un sello internacional de culpa por un delito particularmente grave bajo la ley internacional, en el mismo nivel que los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad», dijo.

«Estos delitos sexuales no se han detenido, y sabemos que los terroristas de Hamas están abusando sexualmente de rehenes. Por lo tanto, seguimos exigiendo … la liberación inmediata de todos los rehenes y el desarme de Hamas», agregó el ministerio. También prometió contrarrestar la «calumnia falsa» y las «libras de sangre» que alegan la culpabilidad israelí.

La declaración se produjo después de que Guterres anunció el martes que Hamas se uniría a la lista negra de países y grupos sospechosos de violencia sexual sistemática en conflictos armados. También advirtió que Israel mismo estaba «en aviso» para una posible inclusión el próximo año. En una carta a Israel Una selección Danny Danon, Guterres citó «preocupación significativa» sobre los patrones documentados de abuso y dijo que la negativa de Israel a los inspectores de otorgar el acceso había obstaculizado la verificación.

Los rehenes liberados han contado historias de agresión sexual, incluidos los captores tocando sus partes privadas, amenazándolos con violación y matrimonio forzado, y hacer preguntas detalladas sobre su ciclo menstrual. Los sobrevivientes del ataque del 7 de octubre han relatado la violencia sexual cometida por los terroristas de Hamas en escenas de asesinato, incluida la violación en grupo, la humillación pública, la desnudez forzada, el abuso genital y el tiroteo directo de las partes íntimas del cuerpo.

Terroristas atrapados por Fuerzas israelíes han admitido a los interrogadores que violaron y abusaron de mujeres y hombres israelíes. Los estudiosos legales en julio presentaron el primer marco legal integral para enjuiciar a los terroristas de Hamas para el uso sistemático de la violencia sexual como arma de guerra durante el ataque del 7 de octubre. Aproximadamente 1.200 personas fueron asesinadas, y 252 israelíes y extranjeros fueron rehenes en los ataques de Hamas contra las comunidades israelíes cerca de la frontera de Gaza el 7 de octubre. De los 50 rehenes restantes, se cree que están muertos.

