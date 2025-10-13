Israel contra Indonesia en el tribunal de arbitraje deportivo tras rechazar la llegada de sus deportistas

VIVA – Federación de Gimnasia Israel (IZF) recurrió ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS) después del gobierno Indonesia negar a sus atletas visas para presentarse en Campeonato Mundial de Gimnasia Artístico 2025 que se celebrará en Yakarta.

Lea también: El Centro de Ayuda de Gaza dio a conocer a Israel después de que se produjera un alto el fuego



En una declaración oficial enviada por correo electrónico el sábado 11 de octubre de 2025, la IZF calificó la decisión de Indonesia como una acción «escandalosa y perturba la integridad del deporte internacional».

«Tenemos la intención de oponernos a esta decisión de todas las formas posibles», escribió la IZF en su declaración oficial, recogida por el South China Morning Post.

Lea también: Decenas de miles de palestinos regresan al Norte tras la retirada de las tropas israelíes



La federación confirmó que había presentado un llamamiento de emergencia al TAS solicitando permiso para permitir que los atletas israelíes, incluido el medallista de oro olímpico Artem Dolgopyat, siguieran participando en el prestigioso evento.

El gobierno indonesio declaró anteriormente que había rechazado la solicitud de visa del atleta israelí debido a la presión pública y el rechazo de varios grupos, incluido el Consejo Ulema de Indonesia (MUI) y el gobierno regional de DKI Yakarta.

Lea también: Israel traslada a prisioneros palestinos antes del intercambio en el alto el fuego en Gaza



Esta decisión también cancela la participación del equipo israelí en el evento mundial previsto para el 19 de octubre en Yakarta.

La propia Indonesia no tiene relaciones diplomáticas con Israel y es uno de los países que más condena la agresión militar en Gaza.

Este rechazo se produjo en medio de una creciente tensión política global debido a la prolongada guerra entre Israel y Palestina que se ha cobrado decenas de miles de vidas.

Desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, que mató a más de 1.200 civiles en Israel, los ataques de represalia desde Tel Aviv han matado a más de 67.000 personas, en su mayoría civiles palestinos.

Mientras tanto, se informa que un alto el fuego facilitado por Estados Unidos seguirá vigente hasta el sábado, con planes para una reunión de alto nivel en Egipto para discutir la paz permanente.

La decisión de Indonesia de rechazar visas para atletas israelíes ha generado pros y contras en el ámbito internacional, pero el gobierno enfatiza que esta decisión es una postura consistente de política exterior en apoyo a la independencia palestina.