Israel confirma haber recibido restos de un soldado asesinado en Gaza en 2014

El joven de 23 años fue asesinado dos horas después de que entrara en vigor un alto el fuego en la guerra de ese año entre Israel y Hamás. La familia de Goldin llevó a cabo una campaña pública durante 11 años para traer sus restos a casa. A principios de este año, se cumplieron 4.000 días desde que se llevaron su cuerpo.

El ejército de Israel había determinado desde hacía tiempo que había sido asesinado, basándose en evidencia encontrada en el túnel donde fue llevado su cuerpo, incluyendo una camisa empapada de sangre y flecos de oración. Sus restos eran los únicos que quedaban en Gaza antes de la actual guerra entre Israel y Hamás.

Los restos de cuatro rehenes tomados en el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que desató la guerra actual, aún se encuentran en Gaza.

El regreso de los restos de Goldin, que se ha convertido en un símbolo nacional, fue un acontecimiento significativo en la tregua mediada por Estados Unidos, que se ha tambaleado durante el lento regreso de los cuerpos de los rehenes y las escaramuzas entre tropas israelíes y militantes en Gaza.

Decenas de personas se reunieron en los cruces donde el convoy policial llevó los restos al instituto forense nacional, para presentar sus últimos respetos.

Muchos más se reunieron más tarde frente a la casa de los padres de Goldin, quienes notaron las «muchas decepciones» en sus esfuerzos a lo largo de los años y dijeron que el ejército de Israel y «nadie más» habían traído a casa a su hijo en aparentes críticas al Primer Ministro. Benjamín Netanyahu.

Netanyahu dijo en la reunión semanal del Gabinete que retener el cuerpo durante tanto tiempo ha causado «una gran agonía a su familia, que ahora podrá darle un entierro judío».

Kushner dijo estar nuevamente en Israel

presidente de estados unidos Donald Trump Su yerno, Jared Kushner, ha regresado a Israel para ayudar a impulsar los esfuerzos de alto el fuego, dijo una persona familiarizada con el asunto bajo condición de anonimato porque la visita no ha sido anunciada públicamente.

Kushner, uno de los principales asesores de Trump, fue un arquitecto clave del plan de alto el fuego de 20 puntos de Washington. El acuerdo que entró en vigor el 10 de octubre se centró en la primera fase de detener los combates, liberar a todos los rehenes e incrementar la ayuda humanitaria a Gaza. Los detalles de la segunda fase, incluido el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, el desarme de Hamás y el gobierno de Gaza en la posguerra, aún no se han resuelto.

La persona familiarizada con la visita no tenía más detalles sobre la agenda de Kushner ni cuánto tiempo estaría en Israel.

Trayendo a casa a los caídos de Israel

Israel recuperó los restos de otro soldado asesinado en 2014, Oron Shaula principios de este año.

Netanyahu dijo que el país seguiría intentando traer a casa los cuerpos de los israelíes que aún se encuentran retenidos al otro lado de las líneas enemigas, como Eli Cohen, un espía israelí ahorcado en Damasco en 1965.

Los medios israelíes, citando a funcionarios anónimos, informaron anteriormente que Hamas estaba retrasando la liberación del cuerpo de Goldin con la esperanza de negociar un paso seguro para más de 100 militantes rodeados por fuerzas israelíes y atrapados en Rafah.

Gila Gamliel, ministra de Innovación, Ciencia y Tecnología y miembro del partido Likud de Netanyahu, dijo a la Radio del Ejército que Israel no está negociando un acuerdo dentro de un acuerdo.

«Hay acuerdos cuya implementación está garantizada por los mediadores, y no deberíamos permitir que nadie venga ahora a jugar y reabrir el acuerdo», dijo.

Hamás no hizo comentarios sobre un posible intercambio de sus combatientes atrapados en la llamada zona amarilla, controlada por fuerzas israelíesaunque reconocieron que allí se estaban produciendo enfrentamientos.

El dolor de una madre

La familia de Goldin había celebrado lo que su madre, Leah Goldin, llamó un «pseudo-funeral» a instancias de los rabinos militares de Israel. Pero la incertidumbre persistente era como «un cuchillo que constantemente hace nuevos cortes».

Leah Goldin dijo a The Associated Press a principios de este año que devolver el cuerpo de su hijo tiene un valor ético y religioso y es parte del pacto sacrosanto que Israel hace con sus ciudadanos, a quienes la ley les exige servir en el ejército.

«Hadar es un soldado que fue al combate y lo abandonaron, y destruyeron sus derechos humanitarios y los nuestros también», dijo Goldin. Dijo que su familia a menudo se sentía sola en su lucha por llevar a Hadar, un artista talentoso que acababa de comprometerse, a casa para su entierro.

Después del ataque del 7 de octubre, el familia goldin se lanzaron a intentar ayudar a cientos de familias de los secuestrados y arrastrados a Gaza. Al principio, los Goldin se vieron rechazados a medida que aumentaba la defensa de los rehenes.

«Éramos un símbolo del fracaso», recordó Goldin. «Nos dijeron: no somos como ustedes, nuestros hijos volverán pronto».

