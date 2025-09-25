Israel cometió crímenes de guerra, las Naciones Unidas deben ejecutar la resolución

Nueva York, Viva – Presidente palestino Mahmoud Abbas Finalmente pronunció un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas (PBB) 2025 a través de Video Connection el jueves 25 de septiembre de 2025.

Abbas no pudo asistir directamente porque el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos se negó a darle una visa a él y a la delegación Palestina.

Con el aumento de la insistencia para realizar un estado palestino independiente, el discurso de Abbas se convirtió en uno de los más esperados en el Foro Internacional.

Israel Llamado hacer Genocidio En Gaza

Abbas comenzó su discurso destacando la situación en Gaza. Dijo que, durante casi los últimos dos años, el pueblo palestino vivió en el sufrimiento como resultado de lo que llamó genocidio.



El presidente palestino, Abbas, pronunció un discurso virtual en las Naciones Unidas, jueves 25 de septiembre

«Hablé contigo hoy después de casi dos años del pueblo palestino en la Franja de Gaza que enfrenta el genocidio, la destrucción, el hambre y la guerra de expretos», dijo Abbas virtualmente en la sesión de la ONU en Nueva York, el jueves 25 de septiembre de 2025.

Agregó que el ataque israelí había matado e herido a más de 220 mil palestinos, la mayoría de las mujeres, los niños y los ancianos.

«Lo que hace Israel no es solo agresión, sino también crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad», dijo según lo informado por Al Jazeera.

Expansión de liquidación y acción brutal acción brutal

Además de Gaza, Abbas también destacó las políticas del gobierno israelí en Cisjordania. Acusó a Israel para continuar expandiendo los asentamientos ilegales, incluido el proyecto E1, que según él decidiría sobre el territorio palestino y debilitaría la opción de las soluciones de dos países.

«Los colonos israelíes hacen terror, queman casas, cortan árboles, atacan aldeas, incluso matan a los palestinos a plena luz del día con la protección del ejército israelí», dijo Abbas.

Consideró esto para violar el derecho internacional y la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

Hamas estresado

Frente al Foro Mundial, Abbas también enfatizó su rechazo del ataque de Hamas el 7 de octubre. «El ataque no representó al pueblo palestino, no representa nuestra lucha por la independencia», dijo Abbas.

Afirmó que la Franja de Gaza era una parte integral del estado palestino. Según él, la Autoridad Palestina está lista para asumir la plena responsabilidad del gobierno y la seguridad allí. Hamas y otros grupos armados deben entregar armas para construir un país con una ley y una fuerza de seguridad.

Abbas crítica a Israel y las Naciones Unidas

Abbas recordó que el pueblo palestino había vivido en el sufrimiento desde el incidente de Nakba en 1948. Consideró que Israel no cumplía con los acuerdos internacionales, incluido el Acuerdo de Oslo de 1993, aunque su partido había dado varios pasos hacia la paz.

También destacó el fracaso de las Naciones Unidas en la realización de resoluciones relacionadas con Palestina. «Se han adoptado más de mil resoluciones en las Naciones Unidas, ninguna de ellas se lleva a cabo. Muchas iniciativas internacionales, pero nadie terminó el trágico sufrimiento del pueblo palestino bajo la ocupación», dijo Abbas.

Las demandas de Abbas en la sesión de las Naciones Unidas

En su largo discurso, Abbas transmitió una serie de demandas principales, que incluyen:

El alto el fuego permanente en Gaza

La entrada de asistencia humanitaria incondicional a través de la Agencia de las Naciones Unidas, incluida la UNRWA

Liberación de todos los rehenes y prisioneros de ambas partes

La retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza y la terminación del Plan de Expulsión Palestina

Finalización de la expansión del asentamiento y la violencia de liquidación

Garantía que los gazanes permanecen en sus tierras con apoyo internacional

Devolver los fondos fiscales palestinos detenidos por Israel

Abbas también apreció el apoyo de la comunidad internacional para Palestina, pero recordó que la solidaridad no se malinterpretó como un antisemitismo.