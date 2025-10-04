Israel avanza los preparativos para la primera fase del plan de Trump a medida que alcanza el peaje de Gaza







El ejército de Israel anunció el sábado que avanzaría los preparativos para la primera fase de El plan del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump Para poner fin a la guerra en Gaza y facilitar el regreso de todos los rehenes restantes, informó la agencia de noticias AP. El movimiento se produce cuando el número de muertos en Gaza supera a 67,000.

Según el ejército israelí, se le ha dado instrucciones de «preparación avanzada» para implementar el plan. Un funcionario, que habla bajo condición de anonimato, dijo que Israel se ha mudado a una posición solo defensiva en Gaza y no realizará ataques activos, aunque no se han retirado fuerzas del territorio.

El anuncio siguió a la directiva de Trump para Israel Detener bombardeos después de que Hamas indicó la aceptación de ciertos elementos de su plan de paz, informó AP.

Trump dio la bienvenida a la declaración de Hamas y dijo: «Creo que están listos para una paz duradera».

Según los informes, el presidente de los Estados Unidos tiene como objetivo cumplir con las promesas de poner fin al conflicto y asegurar la liberación de docenas de rehenes antes del segundo aniversario de Ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023.

El plan, que ha recibido un amplio apoyo internacional, fue respaldado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El viernes, la oficina de Netanyahu reafirmó el compromiso de Israel de poner fin a la guerra, aunque no abordó posibles brechas en los acuerdos con Hamas.

Un alto funcionario egipcio, involucrado en las negociaciones de alto el fuego, dijo que las conversaciones están en curso con respecto a la liberación de rehenes y cientos de Prisioneros palestinos, AP informó. Los mediadores árabes también están preparando un diálogo más amplio entre las facciones palestinas para unificar posiciones en el futuro de Gaza.

Mientras tanto, la Jihad islámica palestina, el segundo grupo militante más grande de Gaza, dijo el sábado que aceptó la respuesta de Hamas al plan de Trump, habiéndolo rechazado inicialmente.

El Ministerio de Salud de Gaza informó que el conflicto de casi dos años ahora ha cobrado más de 67,000 vidas, con mujeres y niños que representan aproximadamente la mitad de los muertos. Las cifras se consideran la estimación más confiable de las víctimas en la guerra por parte de la ONU y los expertos independientes.

A pesar del impulso, quedan preguntas sobre la implementación del plan. Hamas ha acordado, en principio, liberar a los 48 rehenes restantes, con alrededor de 20 creyendo vivo, y entregar el poder a otros palestinos. Sin embargo, aspectos como la desmilitarización requieren una consulta interna adicional.

Los expertos advierten que, si bien Hamas indica la voluntad de negociar, su postura fundamental permanece sin cambios. Oded Ailam, un investigador del Centro de Jerusalén para la Seguridad y los Asuntos Exteriores, describió el enfoque del grupo como «reempacar las viejas demandas en un lenguaje más suave», que sirve como una «pantalla de humo en lugar de una señal de resolución genuina».

Las protestas continúan en toda Europa, incluidas decenas de miles de marcha en Barcelona el sábado, con manifestaciones planificadas en Italia y Portugal.

Para los palestinos en Gaza, la incertidumbre persiste. Miles han huido de la ciudad de Gaza, ahora un foco de la última ofensiva de Israel, mientras que las familias de rehenes siguen siendo cautelosos. Yehuda Cohen, cuyo hijo Nimrod está detenido en Gaza, dijo: «Estamos confiado en Trump, porque él es el único que lo está haciendo … Queremos verlo con nosotros hasta el último paso».

