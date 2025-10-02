Israel atrapando a 201 activista global Sumud Flotilla de Italia, España a Malasia

Tel Aviv, Viva – Equipo Israel han estado montando y dominando varios bote que es parte de la flota global de Sumud, que busca penetrar el bloqueo israelí superior Gazay ha atraído la atención mundial como una de las misiones de asistencia naval más grandes al territorio palestino.

Leer también: El ejército israelí del barco global Sumud Flotilla, Greta Thunberg CS Activista fue arrestado



La flota, que en su conjunto incluye más de 40 barcos civiles y alrededor de 500 activista – El equipo israelí fue engañado el miércoles por la noche, y sus activistas fueron arrestados y llevados a Israel.

Israel dijo anteriormente que haría cualquier cosa para detener la flota hacia Gaza, con una afirmación de que los voluntarios intentaron «violar el bloqueo naval legítimo», una afirmación que era contraria al derecho internacional.

Leer también: El Papa Leo XIV insta a Hamas recibir una propuesta de Trump para Gaza



Israel ha bloqueado a Gaza con varios niveles desde que Hamas controló la Franja de Gaza en 2007. La población de Gaza estaba en su mayoría atrapada en la región desde entonces, con la entrada de alimentos, productos y asistencia que Israel controló estrechamente.



El ejército israelí emboscó el barco global Sumud Flotilla en Gaza Waters

Leer también: Trump da 4 días Hamas responde a 20 puntos de propuestas de paz en Gaza



La flota fue interceptada antes de la costa de Gaza

Israel interceptó la flota de barcos que transportaban asistencia humanitaria, según un comunicado del organizador de la flota.

Informaron que las tropas de la Armada israelí abordaron estos barcos a unas 70 millas náuticas (130 km) de Gaza en alta mar, cortaron la comunicación y las señales perturbadas cuando la flota se acercó al área de bolsillo bloqueada.

En total, al menos 13 barcos que forman parte de la flota han sido interceptados en el mar.

Saif Abukeshek, portavoz Flotilla Global Sumuddijo que más de 201 personas de 37 países estaban en estos barcos. Esto incluye 30 participantes de España, 22 de Italia, 21 de Türkiye y 12 de Malasia, entre otros países.

«Tenemos alrededor de 30 barcos que todavía están luchando de las fuerzas ocupadas de los barcos militares que intentan llegar a la costa de Gaza. Están decididos», dijo Abukeshek DilansiR Al JazeeraJueves 2 de octubre de 2025.

La distancia ahora está a 85 km (46 millas náuticas) de la playa de Gaza, según el organizador de la flota.

El viaje de la flota a través del Mediterráneo ha atraído la atención internacional, y el arresto de activistas en barcos provocó protestas en varias ciudades, incluidas Roma, Buenos Aires e Estambul el miércoles por la noche.

Anteriormente, los activistas describieron una débil reunión con barcos sin luces y drones que siguieron al convoy, lo que aumentó la tensión en el barco.

«El miércoles … alrededor de las 20.30 [17.30 GMT]Algunos de los barcos de flota globales globales de Sumud, especialmente Alma, Surius, Adara, interceptaron e ilegalmente por las fuerzas de ocupación israelíes en aguas internacionales «, dijo el comunicado de la flota.

«Antes de montar el barco ilegalmente, parece que los barcos de la Armada israelí dañan deliberadamente la comunicación del barco, en un esfuerzo por bloquear la señal de angustia y detener la transmisión en vivo de sus barcos ilegales».

Aunque solo aporta asistencia humanitaria en números simbólicos, la flota continúa su misión de construir un corredor marítimo a Gaza, donde casi dos años de guerra israelí han hecho que sus habitantes se enfrenten a una crisis humanitaria aguda.

Respuesta Israel

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí lanzó un video que muestra a una mujer con uniformes militares que hablan por teléfono, presentándose como una representante de la Armada israelí.

En la llamada telefónica, advirtió a la flota que se acercaron a la región prohibida que fue bloqueada y explicó que cualquier asistencia para Gaza debe enviarse «a través de un camino predeterminado».

El embajador israelí ante las Naciones Unidas, Danny Danon, también dijo que los activistas de la Flota de Asistencia de Gaza serían deportados después de que las vacaciones judías Yom Kippur terminaran el jueves.

«El informe muestra que se espera que ocurra más intercepción», dijo Nida Ibrahim de Al Jazeraquien informó de Doha.

«El ejército israelí ha abordado el barco y arrestó a muchos activistas. Aquellos que fueron detenidos generalmente se someterían a un proceso legal, pero Israel está actualmente bajo el cierre de casi total debido a las vacaciones de Yom Kippur», agregó.

«Eso significa que el tribunal y la prisión no funcionan, creando incertidumbre para los activistas si son detenidos».

Un video publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí muestra a Greta Thunberg, activista climático sueco, sentada en la cubierta del barco rodeada por el ejército.