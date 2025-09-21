Israel ataca túneles, sitios de armas, células militantes en Gaza ofensiva







El Fuerza Aérea Israelí Golpeó alrededor de 100 objetivos en la Franja de Gaza en el último día, según un anuncio oficial. Estos incluyeron túneles, depósitos de armas, células operativas y otras infraestructuras utilizadas por grupos terroristas.

Según Hamas, «al menos 34 personas fueron asesinadas» en huelgas israelíes en Gaza durante las 24 horas anteriores.

En la ciudad de Gaza, la División 98 ha seguido expandiendo sus operaciones y ha destruido Hamas Infraestructura, incluidos ejes de túnel, edificios atrapados en tope y posiciones utilizadas por terroristas. Varios agentes de Hamas, incluidos los comandantes de campo, también fueron asesinados.

La FDI dice que la División 162, que está operando en la ciudad de Gaza, mató a varios agentes más, incluso a través de una huelga de drones, y destruyó la infraestructura de Hamas.

Más al norte, la FDI dice que las fuerzas de la 99a División han llevado a cabo huelgas en varios sitios de Hamas y mataron a agentes.

