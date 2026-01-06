Israel ataca múltiples sitios en el Líbano antes de una reunión clave de desarme







La Fuerza Aérea de Israel atacó zonas del sur y el este Líbano el lunes y la madrugada del martes, incluso en la tercera ciudad más grande del país.

Un ataque alrededor de la 1 am del martes destruyó un edificio comercial de tres pisos en la ciudad costera de Sidón, en el sur, unos días antes de que el comandante del ejército del Líbano informe al gobierno sobre su misión de desarmar al grupo militante Hezbollah en áreas a lo largo de la frontera con Israel.

El presidente libanés, Joseph Aoun, en un comunicado el martes condenó los ataques como contrarios tanto a los esfuerzos internacionales para reducir las hostilidades como a los esfuerzos del Líbano por extender la autoridad del gobierno a áreas dominadas durante mucho tiempo por Hezbolá y desarmar a los militantes.

Un fotógrafo de Associated Press en el lugar en Sidón dijo que el área estaba en un distrito comercial que contenía talleres y talleres mecánicos y que el edificio estaba deshabitado.

Al menos una persona fue trasladada en ambulancia y equipos de rescate Estaban buscando a otros en el sitio, pero no se han reportado muertes.

El ejército de Israel dijo el martes que había atacado sitios de almacenamiento de armas e infraestructura pertenecientes a los grupos militantes Hezbollah y Hamas.

Reconocieron que los sitios estaban ubicados en áreas civiles, pero culparon a los grupos de operar allí.

Los ataques fueron los últimos en una acción militar israelí casi diaria desde un alto el fuego firmado hace más de un año que incluía una promesa libanesa de desarmar a los grupos militantes, que según Israel no se ha cumplido.

Tuvieron lugar casi dos horas después de que el portavoz militar en árabe de Israel, Avichay Adraee, publicara advertencias en X de que el ejército atacaría objetivos en dos aldeas en el valle oriental de Bekaa y otras dos en el sur del Líbano.

La Agencia Nacional de Noticias estatal del Líbano dijo que una casa atacada en la aldea de Manara, en el valle de Bekaa, pertenecía a Sharhabil al-Sayed, un comandante militar de Hamas que murió en un ataque israelí. ataque con drones en mayo de 2024.

Las zonas fueron evacuadas tras la advertencia de Israel.

No hubo informes de víctimas en esos ataques.

El lunes temprano, el Ministerio de Salud del Líbano dijo que un ataque con aviones no tripulados contra un automóvil en la aldea sureña de Braikeh el lunes temprano hirió a dos personas.

El ejército israelí dijo que el ataque tuvo como objetivo a dos miembros de Hezbolá.

El ejército libanés inició el año pasado el proceso de desarme de los grupos palestinos, mientras que el gobierno ha dicho que para finales de 2025 todas las zonas cercanas a la frontera con Israel «conocidas como la zona del sur de Litani» estarán libres de la presencia armada de Hezbolá.

El gobierno libanés tiene previsto discutir el desarme de Hezbollah durante una reunión el jueves a la que asistirá el comandante del ejército, general Rudolph Haikal.

Los ataques aéreos del lunes se produjeron en aldeas al norte del río Litani y lejos de la frontera con Israel.

El desarme de Hezbollah y otros grupos palestinos por parte de los libaneses gobierno Se produjo después de una guerra de 14 meses entre Israel y Hezbollah en la que gran parte del liderazgo político y militar del grupo respaldado por Irán fue asesinado.

La última guerra entre Israel y Hezbolá comenzó el 8 de octubre de 2023, un día después de que Hamás atacara el sur de Israel, cuando Hezbolá disparó cohetes contra Israel en solidaridad con Hamás.

Israel lanzó un bombardeo generalizado del Líbano en septiembre de 2024 que debilitó gravemente a Hezbolá, seguido de una invasión terrestre.

La guerra terminó en noviembre de 2024 con un alto el fuego mediado por EE.UU.

Israel Desde entonces, ha llevado a cabo ataques aéreos casi diarios, principalmente contra miembros de Hezbollah, pero también ha matado al menos a 127 civiles, según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

