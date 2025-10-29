Israel ataca Gaza siguiendo órdenes de Netanyahu y mata a 9 personas







Las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo ataques aéreos que mataron a nueve personas en Gaza, luego de una presunta violación por parte de Hamás del acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos, informó CNN.

Este desarrollo se produce después del primer ministro. Netanyahu ordenó al ejército israelí «realizar inmediatamente ataques contundentes en la Franja de Gaza», dijo su oficina en un breve comunicado.

Según informó CNN, Israel había informado a Estados Unidos sobre su decisión de llevar a cabo ataques en Gaza.

Un oficial militar dijo que militantes de Hamas atacaron a las fuerzas israelíes al este de la llamada línea amarilla, que delimita la parte de Gaza ocupada por Israel del resto del enclave. Las tropas estacionadas en el zona de rafah Según se informa, fue objeto de granadas propulsadas por cohetes (RPG) y fuego de francotiradores, informó CNN.

Tras el ataque, el Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que Hamás pagaría un «alto precio» por atacar al personal de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). «Israel responderá con gran fuerza», dijo Katz.

Poco después de sus comentarios, la Defensa Civil de Gaza informó que un ataque aéreo israelí alcanzó el barrio de Al-Sabra en la ciudad de Gaza, matando al menos a tres mujeres y un hombre. En la ciudad sureña de Khan Younis, cinco personas, entre ellas dos niños y una mujer, murieron en otro ataque.

Mientras tanto, el director del Hospital Al Shifa, Dr. Mohammed Abu Salmiya, dijo que se escucharon al menos tres explosiones cerca del centro médico en el norte de Gaza, informó CNN.

Israel también acusó a Hamás de identificar erróneamente los restos del cautivo devuelto más recientemente, que eran los de un secuestrado cuyo cuerpo fue recuperado hace dos años. Netanyahu dijo que está decidiendo los próximos pasos después de que Hamas devolviera los restos de un cautivo previamente recuperado, según Al Jazeera.

Hamás condenó lo que describió como un «bombardeo criminal» por parte de Israel, alegando que violó el actual acuerdo de alto el fuego. El grupo negó su responsabilidad por el ataque a las tropas israelíes pero reafirmó su compromiso de mantener la tregua, informó CNN.

El Israel-Hamas El conflicto ha matado al menos a 68.527 personas y ha herido a 170.395 desde que comenzó en octubre de 2023. Un total de 1.139 personas murieron en Israel durante los ataques liderados por Hamas el 7 de octubre de 2023 y más de 250 fueron tomadas cautivas, según Al Jazeera.

