Israel aprueba acuerdo de alto el fuego en Gaza; Hamás promociona la garantía estadounidense







El gobierno israelí ha votado a favor de un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes bajo el Plan de Paz de Gaza de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, informó CNN.

Esto se produce cuando el Primer Ministro Benjamín Netanyahu convocó inicialmente al gabinete de seguridad de Israel para discutir la decisión y, posteriormente, celebró una reunión con los ministros.

«El gobierno ha aprobado ahora el plan para la liberación de todos los rehenes: los vivos y los muertos», anunció la oficina del Primer Ministro israelí a primera hora del viernes por la mañana, informó The Jerusalem Post.

Las autoridades han declarado que el alto el fuego entrará en vigor de inmediato, según CNN.

Steve Witkoff, presidente de Estados Unidos Donald Trump El enviado especial para Oriente Medio y su yerno, Jared Kushner, también estuvieron presentes en la reunión del gobierno israelí en Jerusalén, donde el gobierno votó sobre el acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos.

Con ello, el gobierno israelí aprobó la «fase uno» de un acuerdo de alto el fuego, donde se espera el intercambio de rehenes y la retirada de Israel de partes de Gaza, informó Al Jazeera.

El jefe negociador de Hamás, Khalil al-Hayya, habló de las garantías recibidas de Estados Unidos de que la primera fase del acuerdo de alto el fuego significa que la guerra en Gaza «ha terminado por completo».

Al menos 30 personas han muerto en Gaza desde Israel y Hamás Ayer acordaron un acuerdo de alto el fuego bajo el Plan de Paz de Gaza del presidente estadounidense Donald Trump, informó CNN, citando a un funcionario de salud palestino. Los vecinos habían informado de nubes de humo y explosiones en el enclave.

Mohammed Abu Salmiya, director del hospital local Al-Shifa, dijo que 30 palestinos han sido asesinados desde el miércoles por la noche, según informó CNN.

La Defensa Civil de Gaza dijo que el ataque militar de Israel atrapó a más de 40 palestinos bajo los escombros en el barrio de Al-Sabra, en el norte de Gaza.

Sin embargo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que el ataque fue contra una «célula terrorista de Hamas» en el norte Gaza eso «representaba una amenaza inmediata», informó CNN, diciendo que no puede verificar la declaración de las FDI.

Un vídeo de Defensa Civil muestra a los equipos de emergencia intentando rescatar a hombres, mujeres y niños de los escombros. En un vídeo, un rescatista levanta suavemente a un niño pequeño de la casa arrasada. El cuerpo del niño está cubierto por una gruesa capa de polvo y raspaduras ensangrentadas. Se le puede oír gritar, informó CNN.

Anteriormente, el presidente estadounidense, Trump, anunció el miércoles que Israel y Hamás habían acordado la primera fase de un plan de paz, que pondría fin a la guerra en Gaza con un acuerdo de alto el fuego. En este, dijo que los rehenes serán liberados.

Posteriormente, el presidente estadounidense celebró una reunión de gabinete en el Casa Blanca el jueves por la mañana tras el anuncio de que pronto comenzaría la «primera fase» de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

En la reunión, Trump dijo: «Anoche alcanzamos un avance trascendental en Medio Oriente, algo que la gente decía que nunca iba a suceder. Pusimos fin a la guerra en Gaza y creo que será una paz duradera, con suerte, una paz eterna».

«Conseguimos la liberación de todos los rehenes restantes, y deberían ser liberados el lunes o martes. Conseguirlos es un proceso complicado… Voy a intentar hacer un viaje. Vamos a intentar llegar allí. Estamos trabajando en el momento, el momento exacto. Vamos a ir a Egipto, donde tendremos una firma, una firma adicional. Ya hemos tenido una firma que me representa, pero vamos a tener un oficial. firmando…», dijo.

Trump también enfatizó el papel de su administración en la resolución de conflictos globales, afirmando que durante su mandato se habían puesto fin a múltiples guerras.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente