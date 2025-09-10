Israel admitió el ataque contra Doha para matar a los líderes de Hamas

Tel Aviv, Viva – Israel reconoció que había planeado y realizado operaciones para deshacerse del líder del Grupo de Resistencia Palestina, HamasEn Qatar, el martes 9 de septiembre y declaró que era totalmente responsable de la acción.

La oficina del líder israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que la acción era completamente una operación independiente de Israel.

«Israel está comenzando, Israel actúa e Israel es pleno responsable», escribieron en la plataforma X.



Israel apunta al liderazgo de Hamas en el ataque a Qatar

La explosión que ocurrió en DohaQatar, supuestamente un «intento de asesinar» contra los funcionarios de Hamas, según el informe de Axios, citando a un funcionario israelí sin nombre.

«Un funcionario israelí me dijo que la explosión en Doha fue un intento de matar a los funcionarios de Hamas», dijo Ravid.

El gobierno de Qatar condenó fuertemente el ataque israelí a los edificios de asentamientos en Doha, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar en su declaración.

«Qatar condenó firmemente el ataque cobarde israelí dirigido a los edificios de asentamientos en Doha, donde vivían algunos miembros de los líderes políticos de Hamas», dijo el comunicado.

«Esta agresión penal es una violación real de todas las leyes y normas internacionales, así como una seria amenaza para la seguridad de los ciudadanos de Qatar y los ciudadanos extranjeros en este país».

El ministerio enfatizó que Qatar no toleraría las acciones israelíes que amenazan la seguridad de toda la región. Qatar también declaró que había abierto un alto nivel de investigación sobre el ataque y que los resultados se anunciarían pronto. (Hormiga)