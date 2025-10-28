Israel admite haber atacado a las tropas de la FPNUL en el Líbano porque estaba molesto porque su dron fue derribado

Tel Aviv, EN VIVO – Militar Israel FDI admitió haber arrojado una granada desde un dron o zumbido a las patrullas de vigilancia rutinarias de las fuerzas de paz de la ONU UNIFIL en la región de Kafr Kila, Líbano sur, el domingo 26 de octubre de 2025.

Según las FDI, el ataque fue una respuesta a las acciones agresivas de la FPNUL que derribó un dron israelí que volaba sobre su área de patrulla el domingo por la tarde, a pesar de que Israel afirmó que el dron no representaba una amenaza para las tropas de la FPNUL.

Las FDI agregaron que «las fuerzas de mantenimiento de la paz han implementado las medidas defensivas necesarias para neutralizar el dron».

Después de que la FPNUL derribara el dron, las FDI volaron otro dron sobre el área y arrojaron granadas, aparentemente por parte de Israel, para evitar que la gente se acercara al lugar del accidente.



VIVA Military: Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano (FPNUL)

Israel viola la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU

La FPNUL afirmó el domingo que las granadas fueron lanzadas cerca de su zona de patrulla y que un tanque israelí también abrió fuego contra las tropas. La FPNUL calificó el incidente como una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de la soberanía del Líbano.

«Un dron israelí se acercó a una patrulla de la FPNUL que operaba cerca de Kfar Kila y arrojó granadas. Momentos después, un tanque israelí abrió fuego contra las fuerzas de paz», dijo la FPNUL en un comunicado.

«Esta acción de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) viola la resolución 1701 del Consejo de Seguridad y la soberanía del Líbano, y muestra un desprecio por la seguridad de las fuerzas de mantenimiento de la paz que llevan a cabo tareas ordenadas por el Consejo de Seguridad en el sur del Líbano», dijo la FPNUL.

Sin embargo, las FDI negaron estas acusaciones y dijeron que no se realizaron disparos contra las tropas de la FPNUL. El ejército israelí también dijo que el incidente estaba siendo investigado más a fondo «a través de un enlace militar».

A principios de este mes, la FPNUL acusó dos veces a las FDI de lanzar granadas cerca de sus tropas, incluido un incidente en el que un soldado resultó levemente herido. En ambos incidentes, las FDI dijeron que habían intentado dispersar las actividades. Hezbolásin ninguna intención de dañar a los observadores de la FPNUL.