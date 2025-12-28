Islam Makhachev revela por qué rechazó el cartel principal de UFC 324

Islam Makhachev explicó recientemente su decisión de rechazar un UFC 324 lugar del evento principal. El actual campeón de peso welter de UFC enfatizó que la elección se debió al momento más que a quién era el oponente.

Makhachev viene de una victoria histórica que solidificó su lugar entre los grandes de todos los tiempos. Consiguió una dominante victoria por decisión unánime sobre Jack Della Maddalena para capturar el título de peso welter en UFC 322. Con la victoria, Makhachev se unió a la lista de luchadores que se convertirían en campeones de dos divisiones de UFC.

Aunque hSu pelea con Della Maddalena fue unilateralMakhachev quiere asegurarse de poder completar un campo de entrenamiento completo. Competir en UFC 324, programado para el 24 de enero, habría requerido un cambio rápido. Por eso, rechazó la oferta.

«No sé [when I will return] todavía, pero me ofrecieron una pelea para enero”, dijo Makhachev durante una entrevista con Ushatayka (traducido). “Enero creo que es una fecha imposible porque ya llevaba tres meses en el campamento y me llamaron en diciembre. [The UFC] Dijeron: ‘Estarás peleando en enero’”.

Continuó:

«Ya era demasiado tarde, necesitaba irme al campamento y estar listo para enero. Les dije que definitivamente no pelearía en enero».

Islam Makhachev revela a quién se habría enfrentado en UFC 324

Islam Makhachev también reveló a quién probablemente se habría enfrentado si hubiera aceptado competir en UFC 324. El daguestaní confirmó que planeaba quedarse en las 170 libras, por lo que no habría sido una pelea de peso ligero.

Basado en lo que sucedió en UFC 322Parece que la promoción quería sacar provecho de una actuación estelar. Esa noche, el contendiente en ascenso miguel morales obtuvo una victoria por nocaut técnico en el primer asalto Sean Brady. Lo que hizo que la victoria fuera más impresionante fue que Brady entró en la pelea como el peso welter número uno de UFC.

Hablando con Ushatayka, Makhachev dijo que cree que eso es lo que los casamenteros tenían en mente.

“No me dijeron el nombre, pero sinceramente creo que era [Michael] Morales», dijo Makhachev. «Esa es mi opinión. No dijeron el nombre, sólo me preguntaron si pelearía en enero o no”.

Makhachev también añadió que no estaba seguro de si Kamaru Usman estaba siendo considerado para la oportunidad por el título.

«Esa es sólo mi suposición. No lo sé con certeza. [whether Usman was considered] y mi manager tampoco”.

Makhachev revela el calendario preferido para su regreso

Makhachev también reveló cuándo preferiría regresar al octágono y defender su campeonato de peso welter de UFC. Hay varios contendientes dignos de una oportunidad por el título, por lo que no le faltarán opciones atractivas disponibles.

Makhachev normalmente evita competir durante el Ramadán. Debido a los cambios realizados en relación con el ayuno durante ese tiempo, es comprensible por qué lo hace.

El daguestaní dijo que estaría interesado en competir una vez que termine el Ramadán. Eso le da la UFC casamenteros un calendario claro para programar su próxima pelea.

«Creo [my next fight] Seguramente será después del Ramadán. Abril, mayo, junio”. Makachaev le dijo a Ushatayka. “Si quieren esperar y presentarlo en la Casa Blanca, entonces esperaré. Si no, entonces puedo pelear antes.