Islam Makhachev captura el título de peso welter de UFC

Islam Makhachev grabó su nombre en los libros de historia al obtener una victoria por decisión unánime sobre Jack Della Maddalena en UFC 322. Con la victoria, Makhachev reclamó el UFC campeonato de peso welter, añadiendo otro título a su colección.

Makhachev neutralizó por completo los golpes de Della Maddalena al principio de la pelea. El australiano lanzó algunos tiros certeros, pero el daguestaní rápidamente recuperó el control. Lo derribó y lo dominó en el suelo.

Además de sus agarres, las patadas en las pantorrillas de Makhachev demostraron ser efectivas. La pantorrilla derecha de Della Maddalena quedó visiblemente dañada, dejándolo comprometido. Las patadas en las pantorrillas limitaron el movimiento del australiano y contribuyeron al control general del daguestaní.

‘JDM’ luchó por encontrar una respuesta a los forcejeos de Makhachev. A pesar de varios intentos de escapar de las sumisiones, no pudo revertir el impulso.

Los tres jueces anotaron la pelea 50-45 a favor de Makhachev, marcando una actuación impresionante. Después de la pelea, Makhachev reflexionó sobre su victoria y lo que significa para él.

«Este es el sueño de toda mi vida», dijo Makhachev. Joe Rogan durante su entrevista posterior a la pelea. «Estoy muy feliz y me gusta. Trabajé duro para este momento».

Ilia Topuria reacciona a la victoria del título de peso welter de Islam Makhachev en UFC 322

Ilia Topuria reaccionó a la actuación de Islam Makhachev en UFC 322, pero su respuesta estuvo lejos de ser elogiosa. Topuria, que ganó el campeonato de peso ligero que dejó vacante Makhachev, criticó al daguestaní por su falta de entusiasmo.

El campeón de peso ligero ha expresado su deseo de pelear con Makhachev. Recurrió a las redes sociales para expresar su decepción por la actuación de Della Maddalena, alegando que carecía de la preparación adecuada. Topuria luego dirigió su atención a Makhachev, afirmando que acabaría con él si peleaban.

«Jack necesita un campamento completo dedicado solo a la lucha libre. Qué decepción de campeón. Deberías ir a Georgia a aprender algo». Topuria escribió en X. «Islam, necesitas algo que no puedes entrenar: emoción. Eres lo más aburrido del juego. Cada día estoy más seguro de que te pongo a dormir».

Con Makhachev dando señales de que planea permanecer en el peso welter, su enfrentamiento puede estar descartado por ahora.

¿Quién desafiará primero a Makhachev?

Ahora que Makhachev ostenta el título de peso welter, una larga lista de contendientes están esperando su oportunidad. Topuria puede ser la opción más atractiva en peso ligero. Sin embargo, hay varios enfrentamientos intrigantes en el peso welter.

miguel morales y Carlos Prates Ambos propinaron impresionantes nocauts esa misma noche. Morales derrotó al No. 2 del ranking Sean Brady por nocaut técnico en el primer asalto, mientras que Prates noqueó al ex campeón Leon Edwards en el segundo asalto.

Otro potencial retador es el ex campeón de peso welter. Kamaru Usman. Regresó al octágono en junio con una victoria por decisión unánime sobre Joaquín Buckley. El contendiente invicto Shavkat Rakhmonov también está en la pelea, pero su estatus dependerá de su salud.

Además, Ian Machado Garry se enfrentará al ex campeón Belal Muhammad en el evento principal de UFC Qatar el próximo sábado. Machado Garry tiene una victoria reciente sobre Prates, lo que podría ayudar a fortalecer su argumento. Si puede asegurar una victoria decisiva sobre Muhammad, podría consolidarlo como el claro contendiente número uno por el título de Makhachev.

Según el panorama en la división de peso welter, Dana White y los casamenteros tendrán que tomar una decisión difícil.