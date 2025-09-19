Isei reveló los requisitos de la República de Indonesia para poder ingresar a las filas de países de altos ingresos

Yakarta, Viva – Bono del maestro Economía Indonesia (ISEI) revelaron que para las filas estatales de altos ingresos, el crecimiento económico de Indonesia necesita alcanzar el 6-7 por ciento por año a 2045.

Presidente de la Junta Central de Isei Perry Warjiyo Explique, solo se puede lograr a través de cambios estructurales basados ​​en una mayor productividad. Lo cual, por supuesto, necesita colaboración entre académicos, empresarios y el gobierno para realizar una economía fuerte, independiente y próspera.

«El objetivo final del desarrollo es el bienestar de las personas, no solo el crecimiento de las figuras macroeconómicas», dijo Perry de su declaración.

Dijo que la contribución del pensamiento de ISEI al gobierno y la comunidad se realizó a través del estudio de la transformación económica. Este estudio enfatiza la importancia del crecimiento inclusivo, equitativo, eficiente y sostenible. Los resultados están contenidos en el Documento de Estudio de Políticas Públicas (KKP) Volumen 6.0.

Perry agregó que este pensamiento estaba en línea con la idea de la economía indonesia, el profesor Soemitro Djohadikoesoemo, quien cree que la independencia económica y el nacionalismo son muy importantes.

ISEI también enfatizó la importancia de las estrategias posteriores para aumentar el valor agregado y fortalecer las estructuras económicas. Sin embargo, la transmisión posterior debe dirigirse a ser más inclusivo, especialmente en los sectores minerales y agrícolas, a través del modelo posterior de extremo a extremo.



Bank Indonesia Gobernador Perry Warjiyo (Doc: Bank Indonesia)

Por otro lado, la economía digital y las finanzas se consideran una nueva fuente de crecimiento. La digitalización tiene el potencial de ser el principal motor del crecimiento continuo porque es capaz de expandir la inclusión, aumentar la eficiencia y fomentar la productividad, lo cual es crucial para evitar la trampa de ingresos medios.

Además, el financiamiento juega un papel importante, tanto a través de la expansión del papel de las instituciones de financiamiento en el sector de la vivienda, como los enfoques adaptativos y diversificados para las MIPYME. Mientras que el sector de la vivienda se posiciona como el principal impulsor del crecimiento económico a través de la creación de empleo y el aumento de la demanda interna.

Además, ISI enfatizó su compromiso de fortalecer el papel del estado en el desarrollo económico nacional en medio de la incertidumbre global. Esta se convirtió en la principal discusión en la sesión plenaria ISI XXIV y el Seminario Nacional 2025 en Manado, North Sulawesi, del 18 al 19 de septiembre de 2025.

La organización compuesta por académicos y profesionales en el campo económico estableció cinco pilares principales como la dirección del programa de trabajo para 2024-2027. Los cinco pilares incluyen estabilización económica y financiera, aguas abajo e industrialización, seguridad alimentaria, transformación digital y mejora de la calidad de los recursos humanos (recursos humanos).

Isei también se compromete a continuar haciendo una contribución real al bienestar de la comunidad y al progreso de la economía indonesia. Este compromiso se refleja a través del desarrollo de la economía a través de la investigación y las publicaciones, así como la entrega del pensamiento económico de acuerdo con la filosofía de Pancasila.

Además, ISEI también apoya programas gubernamentales como ASTA CITA y la transmisión económica, además de actuar como un socio estratégico del gobierno en la planificación del desarrollo.