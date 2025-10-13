ISEF 2025 registra transacciones de hasta 3,1 billones de IDR, BI confía en que RI se convertirá en el centro de gravedad de la economía mundial de la Sharia

Jacarta – Bank Indonesia reveló que el Festival Económico de la Sharia de Indonesia (ISEF) el fin de semana pasado registró un valor de transacción de financiamiento de negocios, comercio y facturación de ventas de 3,1 billones de IDR. Este logro aumentó en comparación con el año anterior en 2 billones de IDR.

Vicegobernador senior del Banco de Indonesia (BI), Destry Damayanti reveló que este logro enfatiza aún más el papel de ISEF como un movimiento conjunto para fortalecer el ecosistema economía de la sharia inclusivo, sostenible y globalmente competitivo.

«A través de la sinergia intersectorial y la innovación continua, hagamos de Indonesia no sólo un mercado, sino también el centro de gravedad de la economía sharia mundial», dijo Destry en la clausura del 12º ISEF en 2025, en Yakarta, citado el lunes 13 de octubre de 2025.

Explicó que este logro también era una prueba concreta de la creciente confianza y participación de los actores económicos de la sharia nacionales y globales en el desarrollo del ecosistema de la sharia en Indonesia. ISEF 2025 involucra a más de 700 actores empresariales de la sharia, incluidas instituciones y mipymes industriales y halal finanzas sharia, actores de la industria creativa, así como inversores nacionales e internacionales de varios países.

La serie de actividades consta de 22 foros nacionales e internacionales, 28 exhibiciones de productos halal y actividades de vinculación empresarial, 30 programas de entrevistas y actividades comunitarias, así como 20 categorías de competencia en colaboración con 34 Ministerios/Instituciones y 30 socios internacionales. A la ISEF de este año también asistieron 89.000 visitantes, tanto presenciales como online.

Edificio del Banco Indonesia (vista frontal) Foto : VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis

Destry enfatizó que el espíritu de sinergia que se ha creado gracias al éxito de ISEF no es el final. Pero es el comienzo de un largo viaje hacia una economía sharia en Indonesia que sea fuerte, competitiva y justa.

El ISEF de este año tiene como tema «La sinergia económica y financiera de la Sharia, fortaleciendo la independencia y el crecimiento económico inclusivo» y presenta más de 60 actividades principales divididas en cuatro grandes grupos. En primer lugar, el Foro Empresarial de la Industria Halal y la Sharia, que presenta Foro de emparejamiento de negocios, comercio e inversión.así como la Halal Expo, que reúne a actores empresariales halal con socios globales.

En segundo lugar, el Foro de Inversión y Finanzas de la Sharia, que analiza el fortalecimiento del mercado financiero de la sharia, el sukuk verde y las finanzas sociales islámicas. En tercer lugar, el Movimiento Social y Educativo de la Sharia, que incluye educación y alfabetización económica sobre la Sharia, foros académicos y concursos de innovación para las generaciones jóvenes, como el Foro de Emprendimiento de la Sharia para Jóvenes y el Desafío de Innovación de los Emprendedores de la Sharia, y finalmente la Exposición de Arte, Cultura y Estilo de Vida Halal, que presenta modestos desfiles de moda, productos culinarios y creativos halal basados ​​en los valores de la sharia.