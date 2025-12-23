Isak amenazó con estar ausente durante meses, el valor de entrada deslizante de Arne Slot Van de Ven es demasiado descuidado

VIVA – Victoria Liverpool La derrota por el Tottenham Hotspur tuvo que pagarse un alto precio. El nuevo delantero de los Rojos, Alejandro IsakSeguro que estará de baja durante mucho tiempo tras sufrir una grave lesión por una dura entrada en el partido.

entrenador del Liverpool Ranura Arne confirmó que Isak podría estar potencialmente ausente durante dos meses o incluso más. Isak sufrió la lesión tras recibir una entrada deslizante del defensa del Tottenham, Micky van de Ven, en un partido que acabó con marcador de 2-1 a favor del Liverpool.

Isak logró marcar un gol antes de tener que retirarse finalmente. El Liverpool anunció entonces que el jugador sueco había sido operado debido a una lesión en el tobillo acompañada de una fractura del peroné de la pierna izquierda.

Slot no ocultó su decepción por el incidente. Consideró que la entrada de Van de Ven era demasiado arriesgada y tenía el potencial de herir a su oponente.

«Será una lesión larga, de unos meses. Es muy decepcionante para él y, por supuesto, para nosotros», dijo Slot citado por BBC Sport.

El técnico holandés también comparó la entrada de Van de Ven con la tarjeta roja que recibió Xavi Simons en el mismo partido.

Arne Slot dijo que había hablado mucho de la entrada de Xavi Simons, que dijo que fue completamente involuntaria y que es poco probable que cause lesiones graves a un jugador contrario.

Sin embargo, Slot valoró que la entrada de Micky van de Ven fue diferente. Dijo que si la entrada se hacía repetidamente, la posibilidad de sufrir una lesión grave sería muy grande.

Curiosamente, Van de Ven escapó al castigo del árbitro, a diferencia de Simons, que tuvo que recibir una tarjeta roja después de pisar demasiado tarde la pantorrilla del defensa del Liverpool Virgil van Dijk.

Por otro lado, el entrenador del Tottenham Hotspur, Thomas Frank, expresó firmemente su desacuerdo con la valoración de Slot. Defendió a sus jugadores y evaluó a Van de Ven como un jugador justo y con un espíritu muy competitivo.

Frank consideró que la situación empeoraba por la posición de los pies de Alexander Isak al disparar. Según él, Isak plantó su pie justo en el área del impacto, haciendo que el incidente pareciera peor de lo que realmente fue.