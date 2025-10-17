Isaiah Rodgers de los Vikings responde a los medios antes del juego de los Eagles

Isaías Rodgers Jr. está en desacuerdo con los medios después de que un informe alegara que quería dejar el Águilas de Filadelfia en la temporada baja.

El esquinero ahora está con el Vikingos de Minnesotaque se enfrentan a los Eagles el domingo. Rodgers se enfrentará a su antiguo equipo, donde ganó un Super Bowl la temporada pasada.

«Jajaja, no le creas a los medios», Rodgers dijo en una publicación X Miércoles. Nos vemos el domingo (ocho emojis llorando y riendo) «

¿Qué decía el informe?

A informe de Sports Illustrated el martes dijo que los Eagles priorizaron traer de regreso a Rodgers en la temporada baja y que «al menos» habrían igualado la oferta de los Vikings, pero no está claro si la gerencia de Rodgers permitió que se llegara a un acuerdo.

«Lo que está claro es que, en lugar de regresar, tomó el anillo de Super Bowl que ganó durante su estancia en Filadelfia y se separó», escribió el periodista Ed Kracz. “No importa que los Eagles se arriesgaran con él pocos días después del NFL lo suspendió por violar su política de juego y lo apoyé mientras cumplía su suspensión de un año”.

Rodgers comentó sobre su salida en junio

Pero Rodgers dio una idea de su salida de Filadelfia cuando asistió a un juego de softbol de celebridades organizado por el receptor. De Vonta Smith en junio.

«Fue difícil», dijo Rodgers, «pero en este negocio suceden cosas. Nunca se sabe. Fue un proceso fluido, pero al final del día tienes que hacer lo mejor para tu familia».

Rodgers dijo que todavía hay mucho amor entre él y la directiva y los propietarios de los Eagles.

Rodgers tiene la oportunidad de hacer una declaración

Filadelfia podría estar en problemas el domingo si el esquinero estrella Quinyon Mitchell no puedo jugar. Mitchell se lesionó el tendón de la corva durante la derrota del jueves pasado ante el Gigantesy el coordinador defensivo Vic Fangio dijo esta semana que su estatus sigue siendo incierto.

Mitchell figuraba como participante limitado en la práctica del miércoles.

A pesar de algunas luchas recientes y la incertidumbre que rodea la disponibilidad de Mitchell, el entrenador en jefe de los Vikings, Kevin O’Connell, elogió mucho a la secundaria de Filadelfia, destacando el juego de los esquineros sanos. Adora Jackson y Cooper DeJean.

«Tienen muchachos realmente talentosos en su frente, apoyadores realmente buenos, y realmente me gusta su secundaria joven. Tienen una muy buena mezcla de instintos y habilidades con el balón, y luego simplemente buenos jugadores de fútbol», dijo O’Connell el miércoles.

Aun así, el domingo le ofrece a Rodgers la oportunidad de hacer una declaración contra su ex equipo. Sin embargo, la presión seguirá, ya que tendrá la tarea de cubrir a Smith y A.J.Brown – dos receptores de élite que aún no han destacado como lo hicieron consistentemente la temporada pasada.

Rodgers ha destacado para los Vikings, ganando los honores de Jugador Defensivo de la Semana de la NFC en la Semana 3 después de convertirse en el primer jugador en la historia de la NFL en registrar una devolución de intercepción para touchdown, forzar un balón suelto y devolverlo para touchdown, y provocar otro balón suelto, todo en el mismo juego.

Ha participado en el 93 por ciento de las jugadas defensivas de los Vikings esta temporada, registrando 19 tacleadas además de su notable actuación en la Semana 3.