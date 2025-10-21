Isaiah Rodgers de los Vikings envía un mensaje sobre Jalen Hurts de los Eagles

Con el dolor de su derrota en la Semana 7 ante el Águilas de Filadelfia todavía fresco, Vikingos de Minnesota esquinero titular Isaías Rodgers ofreció comentarios de apoyo sobre Jalen duele.

Hurts llevó a los Eagles a Super Bowls consecutivos y ganó en 2024. Sin embargo, ha sido objeto de varios debates sobre su posición entre sus compañeros. Sin embargo, destrozó a los Vikings con 326 yardas y 3 touchdowns, el máximo de la temporada.

Rodgers, compañero de equipo de Hurts en 2024, habló con franqueza sobre las percepciones de su ex mariscal de campo.

Isaiah Rodgers ofrece palabras de apoyo a Jalen Hurts después de que los Eagles vencieran a los Vikings

Rodgers entintó un contrato de dos años y 11 millones de dólares con los Vikings en la agencia libre durante la pasada temporada baja. Eso fue después de mostrar su forma de jugar con Hurts y los Eagles en camino a una victoria en el Super Bowl en 2024.

Vio de primera mano cómo es Hurts en el día a día.

Según Rodgers, Hurts puede hacerlo todo, y eso es lo que hace que la ex selección de segunda ronda (N° 53 en 2020) sea alguien con quien otros quieran jugar.

«A pesar de lo que todo el mundo dice en los medios, él gana los juegos», dijo Rodgers. según Zach Berman de The Athletic el 20 de octubre. «Eso es lo único que importa como mariscal de campo en la liga. Un día, puede lanzar para 300, como lo hizo hoy. Un día, puede lanzar para 20 yardas. Encuentra formas de ganar juegos, y esos son los tipos de mariscales de campo que quieres».

El último juego de 300 yardas de Hurts fue en la Semana 3 de la temporada 2024. Esta temporada, lanzó para 1,498 yardas, 11 touchdowns y 1 intercepción en siete juegos. Tiene otras 185 yardas y 5 touchdowns en 54 acarreos esta temporada.

Hurts tiene una línea de 16,165-96-40 con un 64,9% de finalización en su carrera con un récord de 51-22.

Muchos Los fanáticos apreciaron los comentarios de Rodgers.. Algunos incluso lamentó que los Eagles perdieran al veterano a los vikingos. Otros sugirió un regreso quería apelar a ellos.

Los vikingos muestran su apoyo a Isaiah Rodgers

Rodgers fue noticia por razones desafortunadas luego de una dura salida individual en la derrota de los Vikings por 28-22 ante los Eagles, y compartió que había recibido mensajes “racistas” de personas descontentas.

“El racismo es real [laughing emojis]» Rodgers publicado en X el 20 de octubre: «Sigue el fútbol, ​​el fútbol. Eso ni siquiera es lo peor que he visto. Mantente firme o guarda silencio».

Dijo que «FANS» era «Aplausos falsos, sin apoyo o fieles y nunca cambiando».

El ex campeón del Super Bowl Potros de Indianápolis selección de sexta ronda (N° 211 en general en 2020) instó a los que están en la valla a «¡Elige un bando y mantente en él!» y que había recibido “Algunos de los comentarios más racistas que he visto o leído desde que entré a la liga. [laughing emojis]»

Los Vikings emitieron un comunicado en apoyo a Rodgers, denunciando el racismo en cualquier forma, tras la revelación.

«Estamos disgustados por los insultos raciales dirigidos a Isaiah Rodgers después del partido de ayer», dijo el Vikingos publicados en X el 20 de octubre. «Como hemos dicho anteriormente, simplemente no hay lugar para palabras o acciones racistas en los deportes o la sociedad. Apoyamos a Isaiah y a todos los jugadores que, desafortunadamente, experimentan este tipo de comportamiento ignorante y perjudicial con demasiada frecuencia, y pedimos a nuestros fanáticos que continúen luchando para eliminar el racismo».

Rodgers y los Vikngs buscarán dejar atrás toda la experiencia de la semana pasada, incluido el postjuego. Deben prepararse para enfrentar el Cargadores de Los Ángeles en “Thursday Night Football” en la semana 8.