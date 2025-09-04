Isabelle Huppert protagonizará todo sobre Corinne de Call My Agent Helmer

Isabelle Huppert, Sandrine Kiberlain («The Divine Sarah Bernhard) y Diane Kruger (» Amrum «) liderarán el elenco de la próxima película del director francés Marc Fitoussi,» All About Corinne «, que ha sido abordado por French Banner Ventas independientes.

La compañía, que anteriormente trabajó con Fitoussi en su película de 2022 «Dos boletos para Grecia», está iniciando ventas de «Corinne» en el circuito del Festival de Otoño.

Huppert, cuya última película «La mujer más rica del mundo» abrió en Cannes de este año, interpreta a Corinne Maclou, una actor de fondo que sueña con que algún día sea más que un extra. Confía en que su avance está a la vuelta de la esquina, se hace amiga del famoso actor Sandrine Kiberlain, con la esperanza de que la ayude a alcanzar su objetivo, pero todavía hay un largo camino por recorrer para que sea bienvenida a la familia de cine francés cerrado.

El resto del elenco incluye a Emmanuelle Bercot, Anne Marivin, Ana Girardot, Vincent Dedienne y Thomas Jolly, quienes se juegan en la película.

Además de dirigir películas, como «Copacabana» y «apariciones», Fitoussi también ha dirigido seis episodios de la serie internacional que ganó el Emmy «Call My Agent!, Incluidos los episodios protagonizados por Huppert y Kiberlain. También dirigió recientemente la serie HBO Max «ça, C’est Paris!»

«All About Corinne» es producida por Caroline Bonmarchand en Avenue B Productions («enorme»), coproducida por France 3 Cinéma y Belgium’s Bessing of Prods. Memento lanzará la película teatralmente en Francia.

El CEO de Indie Sales, Nicolas Eschbach, dijo: «Nos encanta cómo ‘todo sobre Corinne’ explora los detrás de escena del sistema de estrellas de cine de una manera muy ingeniosa y en capas. Huppert y Kiberlain brillan como un dúo dinámico que seguramente entretendrá y moverá audiencias en todo el mundo. Estamos emocionados de trabajar con Marc nuevamente».

Las ventas independientes se encuentran en Toronto con el estreno norteamericano del ganador de Momoko Seto, «Odyssey» de Dandelion «. La lista de otoño de la compañía también incluye «Adam’s Sake» y «Peak Everything», que será la película de cierre en Toronto.