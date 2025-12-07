Isabelle Huppert aborda ‘Dos personas intercambiando saliva’ como EP

Isabelle Huppert ha abordado el aclamado cortometraje de acción real de Natalie Musteata y Alexandre Singh “Dos personas intercambiando saliva«Como productor ejecutivo, Variedad ha aprendido exclusivamente.

El corto distópico absurdo, escrito, producido y dirigido por Musteata y Singh, se estrenó en el Festival de Cine de Telluride en septiembre de 2024. Producido por Misia Films (Valentina Merli y Violeta Kreimer), con sede en París, el proyecto está narrado por Vicky Krieps y está protagonizado por Zar Amir (“Holy Spider”) y Luàna Bajrami (“Retrato de una dama en llamas”).

La película ha tenido una presencia importante en el circuito de festivales, obteniendo múltiples honores, incluido el gran premio del jurado en el AFI Fest 2024, mejor bloque en el Festival de Cine SCAD Savannah y los premios del público Canal+ nacional y nacional en el Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand.

«Lo que Alexandre Singh y Natalie Musteata logran en ‘Dos personas intercambiando saliva’ es notable: una obra que fusiona el rigor artístico con la sofisticación emocional», dijo Huppert en un comunicado. «Su experiencia mutua en el mundo del arte le da a este sorprendente y fascinante cortometraje un raro sentido de forma y propósito: cada detalle, cada fotograma, cada gesto conlleva una intención. Estoy orgulloso de apoyar el surgimiento de nuevas voces tan singulares, cuya visión enriquece el futuro del cine».

Musteata y Singh, que están casados, expresaron su gratitud por la participación de Huppert.

«Nos sentimos muy honrados y profundamente honrados de que Isabelle Huppert se una al equipo de ‘Dos personas intercambiando saliva'», dijeron los realizadores. «Isabelle es una verdadera artista que a menudo nos ha inspirado a la hora de concebir los personajes, y nunca más que cuando escribíamos nuestra película. En películas como ‘La pianista’ y ‘Elle’, ha explorado los impulsos humanos más oscuros (deseo, control y vergüenza) sin disculpas ni juicios morales. Estos son precisamente los temas en los que está inmersa nuestra película».

“Two People Exchanging Saliva” ya está disponible para transmitir y es distribuido por The New Yorker.