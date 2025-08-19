Isabela Ferrer presenta el movimiento contra Justin Baldoni

Isabela Ferrer tuvo un gran descanso cuando fue elegida como joven Lily en «Termina con nosotros«Interpretando la versión más joven de Blake Livelypersonaje.

Pero un año después de su debut cinematográfico, Ferrer se encuentra atrapada en una amarga disputa legal entre Lively y el director de la película, Justin Baldonilos dos la han citado.

El domingo, el abogado de Ferrer presunto Que Baldoni la está «acosando» y tratando de usar su apalancamiento financiero sobre ella para controlar cómo responde a la citación de Lively, cuando lo que realmente quiere no es arrastrarse más a la disputa.

Lively está demandando a Baldoni por acoso sexual y alega que Baldoni lanzó una campaña secreta para manchar su reputación después de que se queja.

Su demanda incluye una acusación de que Baldoni agregó una escena a la película en la que Young Lily pierde su virginidad. Después de que se filmó la escena, ella alega que Baldoni se acercó a los jóvenes actores y dijo: «Sé que no se supone que debo decir esto, pero eso estaba caliente».

En respuesta, los abogados de Baldoni publicaron mensajes de texto de Ferrer en los que ella lo llamó un «gran director» y dijo que era «maravilloso trabajar». Sus abogados han argumentado que a medida que la disputa se desarrolló con Lively durante la posterior promoción de la película, Ferrer se sintió obligado a evitarlo.

Los abogados de Lively citaron a Ferrer en febrero, buscando cualquier comunicación entre ella y las otras partes en el caso. Eso requirió que Ferrer contratara a un abogado y busque una garantía de que el equipo de Baldoni, como empleador, cubriría sus facturas legales.

Eso, a su vez, condujo a una disputa prolongada. El abogado de Ferrer, Sanford Michelman, afirmó que Baldoni estaba tratando de condicionar la garantía financiera para retener el control sobre la respuesta de Ferrer a la citación, o al menos control sobre su representación legal. Según Michelman, el abogado de los productores citó un caso falso, que él creía que era una alucinación de IA, en apoyo del argumento de que los productores tenían tal apalancamiento.

Michelman también alegó que el equipo de Baldoni había retorcido los hechos que rodeaban la participación de Ferrer en la disputa.

Mientras se estaba trabajando en un acuerdo, el equipo de Baldoni preguntó si Michelman aceptaría el servicio de una citación en su nombre. Se negó.

Los abogados de Baldoni quieren que Ferrer produzca documentos y mensajes. Según ellos, un servidor de procesos ha tratado de atraparla en direcciones en Brooklyn y Sag Harbor, pero no ha podido rastrearla.

Los abogados de Baldoni están pidiendo a un juez que apruebe el «servicio alternativo», esencialmente obligando a Michelman a aceptar el servicio de la citación en nombre de Ferrer. Michelman se opone, argumentando que no han podido demostrar que Ferrer está sacudiendo la citación.

El equipo legal de Ferrer dice que la moción de Baldoni, así como la disputa sobre la animada citación, exhibe un «patrón de conducta más amplio de Baldoni para intimidar a la Sra. Ferrer».

«Si bien la Sra. Ferrer cumplirá fielmente con sus obligaciones legales bajo cualquier citación, convocatoria o orden judicial, obviamente no será intimidada ni extorsionada por ninguna parte para participar de otra manera en los procedimientos», escribió Michelman.

Como parte de la nueva presentación, Ferrer le pide al tribunal que «niegue la moción en su totalidad e imponga sanciones apropiadas contra Baldoni».

El equipo de Baldoni declinó VariedadSolicitud de comentarios.

El juicio está programado para marzo.