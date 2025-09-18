Isabel Coixet y Alba Rohrwacher en el título de Toronto ‘Three Goodbyes’

Al principio de su ilustre carrera, director español Isabel Coixet Estalló internacionalmente con «My Life sin mí», en la que Sarah Polley interpreta a una joven madre que oculta el hecho de que tiene cáncer terminal. Por lo tanto, no queriendo volver a recaer en el suelo cubierto, la prolífica coixet inicialmente no estaba ansiosa por asumir una adaptación del bestseller italiano de Michela Murgia «Tre Ciotole» («Tres tazones»), un libro semiautobiográfico sobre ser diagnosticado con cáncer de riñón.

Pero cuando el productor italiano Riccardo Tezzi insistió y Coixet leyó la colección de historias, fue persuadida para hacer la película porque la historia mostró cómo «incluso adiós hay gracia, e incluso en la tristeza, hay espacio para la alegría». El resultado es «Three Goodbyes», que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto y se estrenará en Italia el 9 de octubre a través de la distribución de la visión.

En «Tre Ciotole» de Murgia, una pareja, Marta y Antonio, se separaron después de lo que parece un argumento trivial. Marta, interpretada por Alba rohrwacher – quien recientemente protagonizó la «María» de Pablo Larrain, reacciona a la ruptura retirándose en sí misma. El único síntoma que no puede ignorar es su repentina falta de apetito. Antonio, un chef en ascenso, interpretado por Elio Germano, que ganó los mejores honores de actuación en Cannes con «Our Life» de Daniele Luchetti, se sumerge en su trabajo. Pero a pesar de ser el que terminó las cosas con Marta, parece que no puede olvidarla. Luego, Marta descubre que su pérdida de apetito ha hecho con su salud y, con el tiempo agotado, se enfrenta a lo inevitable con la resolución vital.

«Las historias son muy simples, pero contienen algo que siempre quise decir», dice Coixet. «Siempre quise hacer algo sobre el legado humano, no algo grandioso, solo algo sobre este legado dulce y humano que experimentamos con las personas que amamos».

A continuación, Coixet y Rohrwacher hablan con Variedad sobre retratar a Marta y la alegría de trabajar juntos en «Tres despedidas».

Isabel, ¿qué te atrajo a este proyecto? Por supuesto, previamente había representado a una mujer con cáncer en «My Life sin mí».

Manteca: Bueno, tengo que decir que después de «mi vida sin mí» me ofrecieron todas las películas con una mujer que tiene cáncer. Creo que me ofrecieron, no estoy bromeando, tal vez 30 o 40 guiones con ese mismo tema. Y nunca quise volver allí. Pensé por mí, no tenía ningún sentido. Siempre odio repetirme. Pero en este caso, había algo [that grabbed me]. Recuerdo que cuando Riccardo Tezzi me dijo que tenía los derechos de este libro, mencionó la enfermedad. Y yo pensé: «No es para mí. He hecho eso». Pero él insistió, y me alegro de que lo haya hecho porque encontré algo muy poderoso en estas historias. Estaba llorando leyándolos.

¿Por qué eso?

Manteca: Las historias son muy simples, pero contienen algo que siempre quise decir. Siempre quise hacer algo sobre el legado humano. No es algo grandioso, solo algo sobre este legado dulce y humano que experimentamos con las personas que amamos. En realidad, no solo las personas que amamos, incluso con las personas con las que hemos tenido incluso un simple intercambio humano. Entonces, en el momento en que obtuve el libro, me enganché. Y lo primero que pensé es: «Quiero trabajar con Alba». Incluso antes de escribir el guión, Alba estaba en mi mente, porque me encanta la forma en que existe en la pantalla. Entonces eso fue fácil.

Alba, tu personaje encarna un tipo particular de vitalidad y también representa el legado de Michela Murgia. ¿Qué te atrajo al personaje?

Rohrwacher: Lo primero que me atrapó fue la oportunidad de trabajar con Isabel, porque amo su trabajo y su forma de mirar el mundo. Tezzi me llamó y dijo que Isabel quería trabajar conmigo y eso era suficiente, incluso antes de que supiera de qué se trataba. Justo después de eso, descubrí que era una adaptación de la novela de Murgia, que solo leí después de leer el guión. Pero inmediatamente pensé que no era por casualidad que Isabel estuviera adaptando a Murgia, porque ambos tienen la capacidad de mostrarnos la realidad desde una nueva perspectiva. [The script was] Era claro y muy conmovedor.

¿Sabías el trabajo de Murgia antes de esta película?

Rohrwacher: Sí, había leído otros libros de Michela. Cuando leí este, se convirtió en una especie de compendio. El mundo que buscamos delicadamente fue como sobrevoltar su mundo con los ojos de Isabel y mi alma.

Un aspecto del mundo de Murgia representado en su película es su pasión por K-Pop. Isabel, háblame de incluir el recorte de cartón K-Pop Idol en el guión «Tres adiós».

Coixet: Debo admitir que no me gusta mucho K-pop. Pero era la obsesión de Michela Murgia, y quería respetar eso. El ídolo K-pop en la película [named Jirko] es ficticio. Cuando Marta habla con el recorte, es una forma de señalar la soledad de su personaje. No solo la soledad, también es el hecho de que solo puede hablar honestamente sobre lo que le está sucediendo al recorte. Ella realmente no puede hablar con su hermana [at least not initially]. Ella no puede hablar con las personas con las que trabaja en la escuela. Entonces Jirko es como su alter ego.

Se sabe que la comida aparece en su trabajo, Isabel, y es bastante importante para esta película. ¿Cuál es el significado de eso?

Manteca: Tengo que decir que es verdad. Es más el concepto de feuerbach [you are what you eat]. La comida es más que algo que nos permite respirar y moverse y tener energía. Para mí, comer es algo que dice cosas sobre las personas. Siempre hay esto sobre la comida: lo que comemos, lo que no comemos, cómo cocinamos. También es una forma de castigarte a ti mismo, como Marta comiendo galletas y salsa de tomate. Creo que la comida dice muchas cosas sobre nosotros. Para mí, uno de los momentos más hermosos de la película es cuando come un cono de helado. Y sí. Eso no es Michela. Ese soy yo. Porque hay personas que aman el helado y nunca se atreven a comerlo. Y me gusta más tener helado todos los días. Creo en el helado.

Roma está bellamente retratada en esta película, que es su primer trabajo italiano. Háblame de disparar en Roma.

Manteca: Creo que cada cineasta del mundo sueña con hacer una película en Roma. Pero era muy consciente de los peligros de hacer una representación postal. Cuando Marta habla de Roma, eso es lo que me encanta de Roma. Barrios como Pigneto, Testaccio, Trastevere. Cuando Marta dice: «Roma tiene todas estas Madonnas que te miran desde arriba», esa fue idea de Alba. Creo que había estado preparando toda mi vida para hacer esta película. Roma tiene 1,000 tonos diferentes de naranja en sus paredes y quería mostrar estas texturas.

Alba, cuéntame sobre trabajar nuevamente con Elio Germano.

Rohrwacher: La primera película que hice con Elio fue «Mi hermano es un hijo único», en la que interpreté a su hermana. Fue uno de mis primeros trabajos fuera de la escuela de cine. Hay una gran facilidad trabajando con él. Tenemos una forma similar de llegar a la verdad de un personaje. Una vez que lo hemos encontrado, simplemente vamos. Cuando actúo con Elio, seguimos después del final de una escena. Vamos más allá de la página escrita.

Coixet: Esta es la belleza de trabajar con ellos. Lo que sea que esté en la página, van a ir más allá de eso. Amo eso. El guión es el guión, pero cuando suceden cosas llenas de verdad y libertad, soy el primero en decir «Andiamo» [“Let’s go”].

Esta entrevista ha sido editada y condensada por claridad.