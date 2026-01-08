Isaac Tesla víctima del equipo de Leones, la divertida broma de Amon-ra St. Brown

Mientras que el Leones de Detroit Aunque no utilizó al receptor abierto novato TeSlaa en todo momento, aun así proporcionó más de un puñado de atrapadas destacadas durante su primera NFL campaña.

El receptor novato terminó el año con 239 yardas recibidas y seis touchdowns, cuatro de ellos en los últimos seis partidos de Detroit.

Recientemente, la estrella Amon-Ra St. Brown les hizo una broma tanto a TeSlaa como a su compañero novato Dominic Lovett durante su cena de novatos en Sexy Steak, un exclusivo restaurante de carnes italiano en Detroit.

TeSlaa y Lovett iban a pagar la factura, pero inicialmente se les hizo creer que iba a ser 10 veces más caro de lo que era el coste real.

Los rockeros de los Detroit Lions, Isaac Tesla y Dominic Lovett, recibieron una broma de Amon-ra St. Brown

Cuando llegó la factura, tanto TeSlaa como Lovett inicialmente creyeron que tendrían que pagar más de 10 veces el costo real de la factura en lo que resultó ser una broma inteligente del receptor estelar Amon-Ra St. Brown.

«Bueno, conseguimos nuestra comida o lo que sea, y luego, obviamente, Saint’s (Amon-Ra St. Brown) pide lo que quiere y le pregunta al camarero qué es lo más caro que tiene». Tesla retirado del mercado. «Y entonces sacan la factura y dice $41,000. Y Dom, Meeks y yo nos miramos y nos preguntamos: ‘¿Cómo vamos a cubrir esto? Tendremos que llamar a nuestras compañías de tarjetas de crédito y hacerles saber que habrá un cargo enorme».

«Entonces toman nuestras tarjetas y nos quedamos ahí sentados, sudando, haciendo esto. Luego nos las devuelven. Solo son como $4,000, así que no fue tan malo en absoluto. Así que St. Brown nos hizo la broma».

TesLaa, seleccionado en la tercera ronda del draft por los Lions en 2025, aprecia que su sueño de alcanzar la vida en la NFL se esté haciendo realidad.

«Estaba simplemente sentado (en la cena), y solía idolatrar a todos los que me sentaban a la mesa, lo cual es una locura», dijo TeSlaa.

«Pero cuando salgo a practicar, no es como si estuviera pensando, ‘Oh (improperio), estos son los muchachos que he estado observando toda mi vida. Este es un sueño hecho realidad’. Se ha convertido en una realidad para mí y ha sido genial ser parte de ello”.

Son ejercicios de unión en equipo y bromas afables que no solo pueden ayudar a elevar el nivel de confianza de los jugadores jóvenes que están ganando terreno en la NFL, como TeSlaa, sino que también pueden ayudarlo a sentirse mejor recibido por sus compañeros de equipo.

«Recuerdo haber llegado y estar muy nervioso por el campamento y todo eso. Sentí mucha presión y jugué un poco tenso al principio», dijo TeSlaa. «Pero a medida que avanzó la temporada y gané confianza en mí mismo y en los que me rodeaban, pude relajarme y jugar mejor».

Isaac TeSlaa viene de su temporada de novato en la NFL

TeSlaa, a quien los Lions seleccionaron en la tercera ronda (70 en general) en el Draft de la NFL de 2025, finalmente terminaría la temporada en el tercer lugar general entre todos los receptores de touchdowns de los Lions detrás de St. Brown (11) y Jameson Williams (siete).

Teslaa jugó fútbol americano universitario tanto en Hillsdale College en Michigan como en la Universidad de Arkansas.

Se presentaría a los fanáticos de los Lions de manera importante durante lo que finalmente fue una derrota de la Semana 1 ante el rival. Empacadores de Green Bay con su acrobático pase de touchdown con una mano del mariscal de campo Jared Goff.