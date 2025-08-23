Irvian Bobby La figura del coordinador recibe RP. 69 mil millones en el caso de extorsión que atrapó al viceministro

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Reveló que el coordinador del personal institucional y de K3 en el Ministerio de Manpower Irvian Bobby Mahendro (IBM) se convirtió en un sospechoso que recibió un flujo de fondos de hasta Rp 69 mil millones.

Irvian es uno de los 11 sospechosos extorsión En la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) en el medio ambiente Kemenaker involucrante Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) como viceministro de mano de obra.

«En 2019-2024, IBM supuestamente recibió un flujo de 69 mil millones de RP a través de intermediarios. El dinero se usó posteriormente para comprar, entretenimiento, casas DP, depósitos en efectivo a GAH, HS y otras partes», dijo el presidente de KPK, Setyo Budiyanto, en el KPK Red y White Building, Jakarta, viernes (22/8).



Viceministro de Immanuel Ebenezer, KPK sospechoso de un caso de extorsión en el Ministerio de Manpower Foto : Catch de pantalla KPK de YouTube

Se sabe que GAH es el coordinador de la prueba y evaluación de las competencias de seguridad laboral del Ministerio de Manpower en 2022-2025 Gerry Aditya Herwanto Putra, mientras que HS es el Director del Ministerio de Desarrollo Institucional Agrícola en 2021 febrero de 2025 Hery Sutanto. Son dos de los 11 sospechosos del caso.

Además, Setyo reveló que Bobby también usó RP69 mil millones para comprar una serie de activos, como vehículos para inversiones en tres compañías afiliadas a compañías de servicios K3 (PJK3).

Mientras tanto, explicó que se sospechaba que Gerry recibía un flujo de RP3 mil millones en 2020-2025, y el activo se compró en forma de una unidad de vehículos de alrededor de Rp500 millones, y se transfirió a otra parte por valor de Rp2.53 mil millones.

El RP3 mil millones provino de un depósito en efectivo de Rp2.73 mil millones, una transferencia de Bobby de Rp317 millones y dinero de dos compañías en el campo de PJK3 con un total de RP31.6 millones.

Luego, el presidente del KPK explicó a otro sospechoso, a saber, el sub-coordinador de seguridad laboral de la Dirección del Ministerio de Religión de Bina K3 en 2020-2025 Subhan (SB) supuestamente recibió un flujo de fondos de RP3.5 mil millones de alrededor de 80 compañías durante 2020-2025.

«El dinero se utiliza para fines personales, incluida la transferencia a otras partes, gastos, para hacer retiros de efectivo de RP291 millones», explicó.

A continuación, se dice que el sub-coordinador del Ministerio de Manpower de la Asociación y la Salud Ocupacional en 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK) recibió un flujo de fondos de Rp5.5 mil millones en 2021-2024 del intermediario. El dinero supuestamente fluye a otra parte.

«Además, la cantidad de dinero fluyó a los organizadores estatales, a saber, IEG de RP3 mil millones en diciembre de 2024, FAH y recursos humanos de Rp50 millones por semana, HS más de RP1.5 mil millones para 2021-2024 y CFH en forma de una unidad de vehículos de cuatro ruedas», dijo el presidente del KPK.

Sin embargo, FAH, HR y CFH no fueron nombrados como sospechosos por el KPK el viernes (8/22). Tampoco fueron mencionados atrapados en la operación de arresto (OTT) relacionada con el caso.



Viceministro de Immanuel Ebenezer se convirtió en sospechoso de KPK

Por lo tanto, los siguientes destinatarios de los fondos del caso de la más pequeña a la más pequeña:

1. Coordinador del Ministerio de Personal Institucional y K3 de Manpower Irvian Bobby Mahendro (IBM): RP69 mil millones

2. Subkordinator Partnership and Occional Health Personal Ministerio de Renakers en 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK): Rp5.5 mil millones

3. Sub-coordinador de Dirección de Seguridad Laboral de Bina K3 Kemenaker en 2020-2025 Subhan (SB): RP3.5 mil millones

4. Coordinador para la prueba y evaluación de competencias de seguridad laboral del Ministerio de Manpower en 2022-2025 Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH): RP3 mil millones

5. Viceministro de mano de obra en 2024-2025 Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG): RP3 Billion

6. Desarrollo institucional institucional del Ministerio de Religión en 2021-febrero de 2025 Hery Sutanto (HS): RP1.5 mil millones

7. Hermano Fah y Hrr ramanes que ascienden a RP50 millones por semana para 2021-2024

8. CFH Hermano en forma de una unidad de vehículos de cuatro ruedas.

Se sabe que el KPK el 22 de agosto de 2025 nombró a 11 sospechosos en el supuesto caso de extorsión relacionado con la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower, incluido Immanuel Ebenezer como el Menera Adjunto.

Además, el KPK detuvo a Immanuel Ebenezer y a otros 10 sospechosos durante los primeros 20 días, que contó del 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025 en el Centro de Detención de la Sucursal de Building Red and White.

En la misma fecha, Immanuel Ebenezer fue retirado de su posición como Viceministro Por el presidente Prabowo Subianto.

Según la información recopilada, la siguiente identidad de los 11 sospechosos en el momento del caso:

1. Coordinador de la Sociedad y Personal K3 Persons de 2022-2025 Irvian Bobby (IBM)

2. Coordinador de pruebas y evaluación de competencias de seguridad laboral del Ministerio de Manpower en 2022 Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)

3. Sub-coordinador de Dirección de Seguridad Ocupacional de K3 Bina K3 Kemenaker en 2020-2025 Subhan (SB)

4. El personal de la Asociación y el Personal de Salud Ocupacional del Ministerio de Manpower en 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK)

5. Director General de Desarrollo de Supervisión del Empleo (Binwasnaker) y K3 Kemenaker en marzo-agosto 2025 Fahrurozi (FRZ)

6. Director de Desarrollo Institucional del Ministerio de Handal en 2021-Febrero de 2025 Hery Sutanto (HS)

7. Sub-coordinador en el Ministerio de Manpower de Sekarsari Kartika Putri (SKP)

8. Coordinador en el Ministerio de Manpower Supriadi (SUP)

9. Pt Kem Indonesia Temurila (TEM)

10. Pt Kem Indonesia Miki Mahfud (MM)

11. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG). (Hormiga)