Irma Suryani propuso los nombres de MBG cambiados sin palabras ‘gratis’

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión IX RPD Irma Suryani Proponga que el gobierno cambie el nombre del programa Comer nutritivo gratis (Mbg) solo come nutritivamente, sin la palabra «gratis».

«Esta alimentación nutricional gratuita debe eliminarse ‘gratis’, solo comer nutritivamente, no es necesario usarlo gratis porque la connotación es negativa», dijo Irma en una reunión de trabajo de la Comisión de la Cámara de Representantes IX junto con varios socios, entre Otra Agencia Nacional de Nutrición en el Complejo del Parlamento, Yakarta, el miércoles.

Según él, el cambio de nombre también fue una medida de afirmación a todos los elementos de la nación indonesia de que el programa de alimentación nutricional era una noble intención del presidente Prabowo Subianto para aumentar la inteligencia de los niños de la nación en el futuro.

Los trabajadores preparan comidas nutritivas gratis (MBG)

«Debido a la intención del Presidente, la intención del gobierno de dar esto a los hijos de esta nación es una muy buena intención, muy noble para los niños de esta nación en el futuro tienen un coeficiente intelectual que es mucho más alto de lo que es ahora», dijo.

Además, Irma también le pidió a BGN que realmente educara a toda la comunidad que los programas de alimentación nutritivos gratuitos están destinados básicamente a mejorar la nutrición de los niños de la nación.

«Este es el programa del Presidente, el programa principal para educar a los niños de la nación. Nunca piense, en la mente del SPPG, en la mente de las personas que esto es gratuito, pero alimentos nutritivos. Hay quienes siempre hablan de la comida solo. Esto también debe transmitirse a los niños para que sepan qué, qué función», explicó.

Luego, en la misma ocasión, Irma recordó que la implementación de programas de alimentación nutritivos gratuitos requiere una participación de multipabilidad, no solo la Agencia Nacional de Nutrición. Según él, otros socios de la Comisión IX, a saber, el Ministerio de Salud (Kemenkes), la Agencia de Supervisión de Alimentos y Drogas (BPOM) y el Ministerio de Desarrollo de Población y Familia (Ministerio de Reukbangga) también deben participar para garantizar el éxito de la alimentación nutricional gratuita.

Sin embargo, Irma recordó que el presupuesto de BGN también se puede distribuir al Ministerio de Salud, BPOM y al Ministerio de Rekbangga para que todos puedan trabajar de manera óptima.

Anteriormente, el jefe de la Agencia Nacional de Nutrición Dadan Hindayana dijo que la Regulación Presidencial (Peres) con respecto al gobierno de los programas de alimentación nutritiva libre se estaba completando y se esperaba que se emitiera esta semana.

«Ahora, esto se está completando relacionado con la gobernanza de perpresa de la alimentación nutritiva. Esperemos que esta semana haya sido firmada por el presidente», dijo Dadan.

Luego dijo que hay una serie de cosas que se regularán en los perres, incluidos los alimentos que vale la pena servir a los beneficiarios, el saneamiento, la limpieza, el manejo de las víctimas de intoxicación a la necesidad de una gran cadena de suministro.

Según él, el perpresa es importante publicar de inmediato para fortalecer la gobernanza de los programas de alimentación nutritiva libres en su conjunto. (Hormiga)

