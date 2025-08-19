La academia de cine y televisión irlandesa ha elegido la entrada oficial de Irlanda para la categoría internacional de películas de la próxima Premios de la Academia.

«Sanatorio«El documental de fabricación irlandesa, ucraniana, representará al país en los 98 Oscar, siguiendo los pasos de» Kneecap «del año pasado, que fue preseleccionado, y» The Quiet Girl «de 2003, que se convirtió en la primera película presentada por Irlanda para ser nominado.

El debut característico del cineasta nacido en Galway Gar O’Rourke, «Sanatorium» analiza vívidos en el sanatorio de Kuyalnik, un gran edificio de los años 70 cerca de Odessa en el sur de Ucrania, donde un pequeño grupo busca amor, curación y felicidad y donde los tratamientos de barro y las terapias de la Era Soviets continúan a pesar de una guerra cercana. La mayor atracción es el misterioso barro negro, que se dice que cura la infertilidad, las discapacidades físicas y varias otras dolencias. La película tuvo su estreno mundial en CPH: DOX en Copenhague en su principal competencia internacional, Dox: Premio, a fines de marzo.

«Sanatorium» es producido por Venom Films de Ifta-No Winning Ken Wardrop y Andrew Freedman («His & Hery», «Hacer la calificación»), junto con Samantha Corr. Fue coproducido por 2332 Films Ucrania y realizado con apoyo de Screen Ireland, BBC Storyville, MetFilm Sales, France TV y Creative Europe. La película fue editada por John Murphy («The Quiet Girl»), con Denys Melnyk («Militantropos») como director de fotografía. El distribuidor irlandés Eclipse Pictures lanzará la película en los cines irlandeses el 5 de septiembre.

«IFTA se complace en anunciar que ‘Sanatorio’ representará a Irlanda en la próxima categoría de cine internacional de los Oscar», dijo la directora ejecutiva de la IFTA, Áine Moriarty. «Qué película intrigante y silenciosamente poderosa, con su escenario vibrante y visualmente impresionante y colorido elenco de personajes de la vida real que encuentran el escapismo dentro de los confines de un centro de bienestar poco convencional en Ucrania. Es inspirador ver a un equipo creativo irlandés colaborar con colegas ucranianas para capturar estos momentos a tiempo, que dudará de la duda resonancia con audiencias internacionales». «.

«Sanatorio» fue seleccionado por el comité de selección de 2025 de IFTA, que incluía al cineasta nominado al Oscar Kirsten Sheridan («en América», «Pigs Disco»); BAFTA y los cineastas ganadores de IFTA Rich Peppiatt («Kneecap», «One Rogue Reporter») y Neasa Hardiman («Untomed», «Happy Valley»); La directora de casting nominada a Emmy y IFTA, Louise Kiely («los banshees de Inisherin», «personas normales»); El cineasta nominado y ganador del Emmy Aoife McArdle («Severance», «Besing Candice»); El actor ganador de IFTA Barry Ward («que pueden enfrentar el sol ascendente», «Jimmy’s Hall»); y fue presidido por Moriarty.

«Tener el privilegio de representar a Irlanda en el escenario más grande del cine mundial es un honor increíble, y estoy profundamente agradecido con IFTA y a todos los que han estado en este viaje con nosotros», dijo O’Rourke. “Since the premiere of ‘Sanatorium’ earlier this year, the international response has been overwhelming. This was a film that set out to show the power of healing, the resilience of community, and above all the strength of the Ukrainian spirit in the face of such traumatic times. None of this would have been possible without the extraordinary dedication of our Ukrainian crew and co-producers 2332 Films, the producers at Venom Films, and the Apoyo invaluable de la pantalla Irlanda, entre nuestros muchos otros socios «.

La lista de Oscar International se anunciará el 16 de diciembre y los finales cinco nominados se anunciarán el 22 de enero.